Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 16 al 20 marzo.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 20 marzo

Maxi invita Henry a un appuntamento, e lui trova una scusa per non accettare. I motivi appaiono fin troppo chiari: poco dopo la giovane Saalfeld vede il ragazzo che ama in compagnia di altre due ragazze. Dovrà davvero riporre le speranze? A quanto pare no, visto che in seguito Henry la bacia.

Maxi e confusa e – convinta che l’amato si stia solo prendendo gioco dei suoi sentimenti – lo respinge. In seguito i due riescono finalmente a chiarirsi e sembrano pronti a lasciarsi andare ai loro sentimenti.

Michael volta pagina, Fanny delusa: news Tempesta d’amore

Michael è determinato a voltare pagina dopo aver rotto definitivamente con Nicole, e decide di mettere in vendita il Caffè Liebling.

Fanny deve affrontare i suoi problemi legati al sonnambulismo, ma mentre lei sembra turbata, Michael minimizza e le offre di andare a vivere con lui. La giovane si innamora di Vincent e prova ad avvicinarsi al giovane stalliere, ma poi lo vede in compagnia di un’altra ragazza. Si tratta di un’ammiratrice che non lo lascia in pace, e per scoraggiarla lui finge di amare Fanny e la abbraccia sotto ai suoi occhi. Vincent non sa però che la donna che sta abbracciando è davvero innamorata di lui!

Trame settimanali Tempesta d’amore

Miro continua ad avere incubi notturni che lo turbano, ma decide di non dire nulla a Greta per non rovinare il loro rapporto. Quando lei lo scopre appare profondamente delusa.

Kruger ha terminato le sua indagine sugli Sparkfleet Resorts e presenta ai Saalfeld il suo rapporto. Sophia appare fin troppo curiosa di sapere cosa abbia scoperto l’investigatore. L’uomo rassicura Werner, che però continua ad avere qualche dubbio. Le sue perplessità rischiano di far saltare il piano di Sophia. Fortunatamente per la donna però, Maxi riesce a dissipare gli ultimi dubbi nel vecchio Saalfeld.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Markus vuol fare una sorpresa a Katja e le prepara qualcosa di romantico. Il suo “regalo” rischia però di essere rovinato.

Lale rientra al Fürstenhof dopo un soggiorno a Lubecca, che sembra averla ricaricata con nuova energia. Il ritorno alle abitudini però, rischia di farla ricadere nella sua dipendenza. La ragazza deve riuscire a trovare il denaro necessario per acquistare i farmaci che le hanno creato dipendenza e questa disperata ricerca potrebbe portarla a compiere qualche sciocchezza.