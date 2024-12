Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 16 al 20 dicembre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuove puntate riflettori puntati su tre personaggi del Fürstenhof, protagonisti di eventi che potrebbero cambiare il corso delle loro vite. Erik Vogt chiederà a Yvonne di sposarlo, mentre Nicole deciderà di licenziarsi e iniziare un’attività sua.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la proposta di Erik a Yvonne

Yvonne non starà attraversando un momento particolarmente felice della sua vita. Quando Alexandra si sentirà infastidita dalla presenza di Yvonne, farà in modo di relegarla a lavorare in turni scomodi al Bräustüberl. L’insoddisfazione della giovane sarà fin troppo evidente, e la goccia che farà traboccare il vaso arriverà la sera in cui un cliente scambierà Greta per la madre di Yvonne. Quest’ultima non la prenderà benissimo.

Erik Vogt non potrà fare a meno di notare l’insoddisfazione e le preoccupazioni della compagna e – consapevole del fatto che a breve la ragazza dovrà anche affrontare problemi di salute – cercherà di riaccendere il suo sorriso facendole una proposta di matrimonio.

Tempesta d’amore, spoiler al 20 dicembre: Nicole si licenza

Nicole potrà finalmente dedicarsi alla sua grande passione. Mentre sarà dai Sonnbichler a cucinare strudel, la ragazza avrà la certezza che quella è la sua vera vocazione. Per questo – quando verrà a sapere che il Liebling sarà trasformato in una lavanderia – non potrà fare a meno di pensare all’idea di aprire un caffè tutto suo.

Il suo progetto sarà appoggiato da Hildegard, che credendo nella sua iniziativa si offrirà di finanziarla economicamente. Per questo motivo Nicole si metterà alla ricerca del posto perfetto in cui aprire il nuovo caffè e – una volta individuato – presenterà le sue dimissioni dal Fürstenhof.

Tempesta d’amore, trame settimanali

Nelle puntate Tempesta d’amore in onda dal 16 al 20 dicembre ci sarà spazio anche per le vicende di Eleni e Leander, che cercheranno di fare fronte comune e portare avanti l’evento di beneficienza al bar, nonostante i danni provocati dall’acqua.

La loro collaborazione vacillerà però nel momento in cui Eleni vedrà Leander con Lale. Una punta di gelosia si accenderà nella ragazza e Julian sarà costretto a intervenire. Intenzionato a permettere a Lale e Leander di trascorrere un po’ di tempo insieme, il giovane escogiterà un piano, che però non andrà in porto come sperato.

Tempesta d’Amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Imani Kariki si allontanerà sempre più da Max Richter. Dopo un primo momento in cui la ragazza – pur provando dei sentimenti profondi per il giovane fitness trainer – proverà a soffocarli gettandosi a capo fitto nel lavoro, tra i due accadrà qualcosa.

Max – irritato dal fatto che la giovane imprenditrice africana abbia deciso di ignorarlo – deciderà di lasciare l’hotel. Lei però non se la sentirà di lasciarlo andare così senza una spiegazione, e deciderà di raggiungerlo nella capanna per parlargli. Qui però accadrà qualcosa di inaspettato che potrebbe dare una svolta significativa al loro rapporto. Tra i due scoppierà la passione e finiranno a letto insieme. Imani sarà però combattuta tra l’amore che prova per Max e i suoi “impegni” in Tanzania.