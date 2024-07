Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 13 al 19 luglio 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Alexandra, determinata a impedire che Markus venga condannato ad una pena detentiva.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 13 al 19 luglio 2024

Alexandra apparirà determinata a impedire che Markus venga condannato a una pena detentiva, nelle prossime puntate Tempesta d’Amore. La decisione e l’impegno della donna finiranno inevitabilmente per far infuriare Christoph.

L’albergatore sarà infatti convinto che la scarcerazione dell’uomo finirebbe per impedirgli di formare una famiglia con Alexandra ed Eleni, e metterà quindi la donna che ama davanti a un bivio. Se davvero lei agirà in modo tale da riuscire a far scarcerare Markus, lui si rivelerà a Eleni come suo padre.

Alexandra si troverà così tra due fuochi e dovrà decidere se portare avanti la difesa dell’ex marito con un tornaconto personale, oppure cedere alla volontà del Saalfeld e lasciare Markus al suo destino. Non dimentichiamo che la donna aveva deciso di assumere la difesa di Markus per mettersi al riparo dal ricatto dell’ex marito. Se quest’ultimo un giorno decidesse di smascherarla come falso avvocato, rischierebbe infatti di vedere annullata la sua stessa sentenza.

Tempesta d’amore, spoiler al 19 luglio 2024

Eleni organizzerà una cenetta romantica per Leander nell’appartamento di quest’ultimo. Lui però non si presenterà all’appuntamento, deludendola profondamente.

Helene non riuscirà a credere che siano passati tanti anni dalla morte del marito, e riflettendo sul fatto che non avrà ancora tolto la fede dal dito si interrogherà sulla sua capacità di chiudere con il passato.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimana 13-19 luglio

Noah inizierà a lavorare con Valentina, e finirà per guardarla con occhi diversi. Arriverà il giorno dell’inaugurazione del nuovo ristorante all’aperto di Robert, ma la prima serata rischierà di essere rovinata da un imprevisto. Fortunatamente l’intervento di Noah e Valentina riuscirà a evitare il peggio.

Ulrike Dremel– la donna che Erik avrà il compito di sedurre – arriverà a Bichleim. Non appena incontrerà Vogt, la donna ne rimarrà affascinata.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Alexandra sarà furiosa con Christoph per il suo ricatto, ma quando si recherà in carcere a parlare con Markus si renderà conto che i timori dell’albergatore erano fondati. A quel punto la donna proporrà all’ex marito un accordo.

Eleni stupirà tutti, quando accetterà di trascorrere una giornata spensierata con la madre e deciderà di invitare Christoph a unirsi a loro.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.