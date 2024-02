Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 11 al 17 febbraio 2024 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4, giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sul fidanzamento tra Max e Vanessa e sul taglio di personale drastico portato avanti da Alexandra. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 11 al 17 febbraio 2024

Max si sente sotto pressione e decide così di rinunciare alle sue ambizioni politiche. Mentre i Sonnbichler non faticano a comprendere la sua decisione, Vanessa rimane delusa. Solo successivamente – grazie ad Alfons – la donna capisce di essere stata molto dura con Max e decide di organizzare una serata romantica per farsi perdonare.

La notizia del fidanzamento di Max e Vanessa viene accolta con entusiasmo da amici e parenti, tanto che viene organizzata una festa per festeggiare i due futuri sposi. Mentre Gerry e Shirin si recano alla festa vengono però fermati dalla polizia.

Tempesta d’amore, spoiler al 17 febbraio 2024

Non bastano le rassicurazioni di Alexandra per convincere Werner. L’uomo intuisce che la donna è arrivata al Fürstenhof per un motivo ben preciso. Nel frattempo Christoph è sempre più affascinato da lei, e la donna prova a sfruttare il suo ascendente sul’albergatore per portarlo dalla parte degli Schwarzbach. Durante un’escursione nella natura Alexandra cerca di convincere Christoph a venderle le sue azioni del Furstenhof.

Quando Alexandra decide di ridurre i posti di lavoro nell’albergo, Werner e Robert si infuriano. L’unico che sembra apprezzare la decisione della donna è Henning, ignaro però che lui stesso è una delle vittime dei tagli. Alexandra da infatti l’incarico a Constanze di preparare la lettera di licenziamento per Henning. La donna – nel tentativo di proteggere il cugino – decide di parlare con Paul e chiedergli che faccia pressione sugli azionisti. Un’interferenza che potrebbe costare cara al Lindbergh, che si troverà a rischiare il posto di lavoro.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Michael e Carolin cercano un po’ di privacy. e Yvonne accorre in loro aiuto. La serata romantica di Michael e Carolin al pianobar viene però interrotta dall’arrivo di Hildegard, che mette la Lamprecht in imbarazzo. Erik non se la sente di dire la verità a Josie e quest’ultima finisce per incolpare la madre dello strano comportamento dell’uomo. Convinta che il padre soffra per colpa di Yvonne, la ragazza cerca di consolarlo, rendendo involontariamente ancora più difficile la sua situazione. Yvonne soffre molto per i suoi problemi con Erik, ma accetta che Josie la ritenga responsabile della situazione. Tuttavia più tardi la giovane ha modo di ascoltare una conversazione tra i genitori e capisce che le nascondono qualcosa. Mentre fanno un’escursione nei boschi, Josie e Leon si imbattono in un apicoltore, che vende loro il miele di rosa alpina. Ispirata dal sapore speciale, Josie decide di creare una pralina “regionale” che si distingua dai prodotti della ditta di Leon. La ragazza torna così di nascosto da Leon dall’apicoltore per acquistare il miele, ma scopre che qualcuno l’ha preceduta acquistando l’intera fornitura. Quando scopre che è stato proprio Leon, Josie va su tutte le furie e lo accusa di averle rubato l’idea. Una giuria composta da André, Hildegard e Robert decreta che è la pralina al sapore di “nostalgia” ad aggiudicarsi il primo posto al concorso indetto da Josie, ma poiché non c’è alcun nome associato alla pralina, non c’è un vincitore. Shirin finisce di lavorare tardi a causa di un cliente al salone di bellezza ed è dunque costretta a tornare a casa attraversando il bosco al buio per raggiungere Gerry, con cui ha un appuntamento. Su consiglio di Michael, Hildegard decide di tornare a praticare il nordic walking e convince Alfons a unirsi a lei. Ma mentre Alfons dimostra di apprezzare questo sport, lei perde presto l’entusiasmo.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.