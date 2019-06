La programmazione della soap tedesca Tempesta d’amore non risentirà, almeno per il momento, del cambio orario delle altre telenovelas. Gli ascolti non mancano e le trame si stanno facendo sempre più intriganti. Eva e Christof saranno colti in flagrante, durante un ballo sentimentale, Andrè invece, troverà un espediente per trascorrere una notte con Emily ma l’incontro galante non sarà come potrebbe apparire. Denise finalmente confesserà la verità a Joshua, come reagirà alla bollente rivelazione?

Tempesta d’amore, la programmazione estiva non cambia

A differenza delle altre soap, Tempesta d’amore manterrà gli stessi orari di programmazione e la potremo vedere ogni sera alle 19.30 su Rete 4. Che ci attenderà la prossima settimana?

Sabato, 15 giugno 2019 – trama

Robert rientrerà dal ballo degli albergatori dove si era recato e inaspettatamente sorprenderà Eva e Christof mentre stanno ballando un lento nel salotto. Paul invece riceverà un invito per la sua partecipazione al Thriatlon di Barcellona. Purtroppo la competizione sportiva avrà luogo proprio in un periodo particolare: egli infatti dovrebbe essere in viaggio di nozze. Andrè si fingerà Wolfgang e passerà la notte insieme ad Emily. Egli però si sottrarrà ai bollenti desideri della donna e dirà di avere male allo stomaco. Nel frattempo Denise cercherà di fare il possibile affinchè i suoi genitori si riavvicino, ma non otterrà alcun risultato.

Domenica, 16 giugno 2019 – trama

Denise inoltre finalmente confesserà a Joshua che Annabelle lo aveva baciato in ospedale mentre egli era in coma. Tobias sferrerà un pugno a Christof. In seguito gli dirà che dovrà lasciare l’hotel Fürstenhof entro un mese. Xenia si procurerà intanto un

thermos esattamente identico a quello di Tobias, metterà all’interno dell’arsenico, e farà in modo con del nastro adesivo appiccicato che risulti un’impronta digitale: quella di Christof, quindi lo sostituirà a quello del giovane.

Lunedì, 17 giugno 2019 – trama

Xenia cercherà di rintracciare Tobias al suo cellulare ma risponderà la segreteria telefonica. André cederà all’invito di Emily. Insieme partiranno per Cuba e lì vivranno, oltre ad avviare un ristorante. Valentina e Tobias purtroppo avranno un incidente stradale. Tobias si ritroverà con una gamba fratturata, i medici curanti però avranno un forte dubbio che all’interno ci sia qualche lesione preoccupante. Romy verrà a conoscenza dell’incidente di cui è stato vittima il cugino, deciderà quindi di rimandare ad altra data le nozze. Xenia avrà il timore che i medici non riescano a scoprire l’avvelenamento di Tobias.

Martedì, 18 giugno 2019 – trama

Mentre Romy rimanderà il matrimonio, Xenia temerà invece che i dottori non giungano a scoprire che Tobias è stato avvelenato. Il giovane nel frattempo uscirà dalla sala operatoria e inizialmente sembrerà che sia andato tutto a gonfie vele. Purtroppo però ci saranno degli imprevisti, che succederà?

Mercoledì, 19 giugno 2019 – trama

Michael sottoporrà Tobias a nuove indagini ematocliniche. Il ragazzo infatti ha subito un arresto cardiaco di cui i medici non riusciranno a capire il motivo. Romy informerà Boris di ciò che Meyser, della squadra omicidi, le ha rivelato. Si sta sospettando che qualcuno

abbia tentato di togliere la vita a Tobias.

Giovedì, 20 giugno 2019 – trama

Boris, in seguito a ciò che ha saputo da Romy, si infurierà non poco. Egli correrà in cerca di Christof e lo accuserà di aver tentato di ammazzare Tobias avvelenandolo.

Venerdì, 21 giugno 2019 – trama

Boris infatti incolperà Christof del tentato avvelenamento di Tobias. Quest’ultimo, nel frattempo, si risveglierà dal coma e si chiederà chi avrebbe potuto tentare di

ucciderlo. Christof capirà che Xenia potrebbe volere che sia ritenuto lui il colpevole di un atto simile. Ella chiederà ad Annabelle di andare insieme a lui per trovare il thermos da cui ha bevuto Tobias. Xenia, penserà Christof, potrebbe avere messo le sue impronte digitali, per non dargli alcun modo di scagionarsi.

La programmazione di Tempesta d’amore, relativa alla prossima settimana, mostra episodi davvero al cardiopalmo!