Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 11 al 17 luglio 2020 ci svelano che avremmo modo di assistere ad un brutto incidente che riguarda Franzi. La ragazza infatti, poco dopo aver saputo che Tim è completamente estraneo alla proposta di lavoro che le era stata fatta e che lei aveva rifiutato, cade da cavallo.

La caduta le lascia un gran dolore alla schiena, che la costringe a recarsi al pronto soccorso. Tim si reca a trovarla in ospedale e la bacia, confessandole di non aver mai provato per nessun’altra donna quello che sente per lei.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 11 al 17 luglio 2020

Sembra che per il figlio di Cristoph sia arrivato il momento delle confessioni e, dopo aver dichiarato il suo amore a Franzi, bloccata in un letto d’ospedale, a raccogliere le confidenze di Tim è Margit. Il ragazzo le confessa infatti di esser stato lui a scambiare l’antiparassitario nel frutteto.

Il crudele intrigo messo a punto da Tim Degen nei confronti di Franzi lo conduce ben lontano da quell’immagine del principe azzurro che la ragazza ha sempre visto in lui. Il figlio di Cristoph cerca di spiegare quel gesto rivelando la doppia delusione ricevuta al suo arrivo al Furstenhof: prima era venuto a sapere che il padre aveva rifiutato di pagare il suo riscatto condannandolo ad una vita di stenti e subito dopo aveva appreso che la ragazza che amava gli aveva taciuto la verità in cambio dell’aiuto di Cristoph per salvare il frutteto.

Questi sono stati i motivi che hanno spinto Tim a danneggiare economicamente la donna di cui si era sempre fidato, colpendola proprio attraverso quel frutteto che lei aveva messo addirittura prima di lui.

Spoiler Tempesta d’Amore: incendio in casa dei Sonnbichler

La casa dei Sonnbichler viene distrutta da un incendio. I pompieri spengono le fiamme, ma la casa dei coniugi Sonnbichler viene dichiarata inagibile. Alfons e Hildegard, su invito di Eva, si trasferiscono nell’appartamento dei Saalfeld.

Le nostre news sulla soap tedesca per ora terminano qui, ma continuano invece gli intrighi al Fürstenhof. Per sapere cos’altro ci attende l’appuntamento è per la settimana prossima, quando grazie agli spoiler tedeschi avremo nuove anticipazioni di Sturm del Liebe.