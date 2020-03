Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono ricche di suspense e di tensioni emotive. Grazie a Eva, Christoph aprirà gli occhi e si risveglierà dal coma. Hieronymyus Ehrlinger incontrerà Michael per parlare della strana morte di sua figlia Romy. Nel frattempo, Christoph dirà a Eva di essere disposto a non denunciare Valentina per tentato omicidio in cambio di qualcosa. Tutto questo nelle puntate della popolare soap bavarese che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 9 a domenica 15 marzo.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 15 marzo 2020

Grazie alla presenza di Eva al suo capezzale, Christoph riuscirà quasi miracolosamente a pronunciare il suo nome e a risvegliarsi dal profondo coma. Dopo la commozione generale, il signor Saalfeld chiederà alla moglie di Robert se il bambino che aspetta è suo. Questa sua inaspettata richiesta lascerà la donna senza parole, la quale non avrà nemmeno il coraggio di parlargli di Valentina.

E così, Robert deciderà di affrontare l’albergatore per sistemare le questioni tra lui e Valentina, ma accadrà qualcosa di inaspettato. Nel frattempo, Hieronymyus Ehrlinger incontrerà Michael e lo perdonerà per non essere riuscito a salvare la vita della figlia Romy. Tra una parola all’altra, l’uomo chiederà al dottore perché il cuore della ragazza si è fermato di colpo.

Spoiler Tempesta D’Amore: Eva ricattata

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore riguardanti le puntate italiane che andranno in onda fino al 15 marzo su Rete 4, annunciano clamorosi colpi di scena. Christoph pretenderà che Eva esegua il test prenatale per scoprire chi è il vero padre del bambino che la donna porta in grembo.

Nonostante il brutto incidente, Christoph dimostrerà di non essere cambiato per niente e inizierà a ricattare la moglie di Robert. Il signor Saalfeld sarà disposto a non incriminare Valentina per tentato omicidio se Eva farà il test di paternità. La moglie di Robert cederà al suo ricatto?