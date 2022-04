Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 9 al 15 aprile 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 9 al 15 aprile 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 9 al 15 aprile 2022? Nel corso della settimana ci attende una grossa sorpresa. Scopriamola insieme!

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Florian e Hannes, preoccupati dal fatto che Maja sembra improvvisamente sparita e non risponde più al telefono, si recano nel bosco a cercarla. I due trovano la ragazza a terra, priva di sensi e con una brutta ferita alla testa. Nonostante la paura iniziale però Maja si riprende in fretta.

Durante una conversazione tra Cornelius e Alejandro scopriamo che Barbel Schaffer sta per giungere in Germania. La notizia arriva così anche a Erik, che origlia di nascosto la conversazione. Il fratello di Florian corre ad avvertire Ariane, la quale lo invita ad avere pazienza, ma Erik è ormai pronto a mettere in atto il suo piano contro Cornelius, alias Lars.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: Cornelius costretto a nascondersi

L’arrivo della polizia al Fürstenhof costringe Cornelius a nascondersi. Gli agenti fanno domande su Lars a Vanessa. Maja sente casualmente Meyser domandare alla ragazza dove può trovare lo Sternberg e corre ad avvertire il padre dell’imminente pericolo. Quest’ultimo può solo correre a nascondersi in lavanderia, aiutato da Selina, mentre Maja finge un malore per ritardare le ricerche della polizia.

Quando si riprende però non può sottrarsi alle domande di Meyser, che ritiene che la figlia di von Thalheim sappia qualcosa sull’improvvisa ricomparsa del ricercato. Lei però fferma di non avere nessuna notizia del padre, e nel frattempo Cornelius cerca di procurarsi nuovi documenti falsi per poter raggiungere il Brasile.

Ancora una volta quindi Cornelius/Lars e Maja si preparano a salutarsi, e stavolta entrambi sanno bene che si tratterà di una lontananza prolungata nel tempo. Con tutto l’amore paterno Cornelius esorta la figlia a seguire il suo cuore e cercare la felicità. Tuttavia i piani dell’uomo non vanno nella direzione sperata: la polizia lo trova e viene condotto in commissariato.

Dopo che Meyser ha arrestato Cornelius/Lars, Maja cerca di mettersi in contatto con la sua ex segretaria, coinvolta nella truffa, per poterlo aiutare. Ma la donna sembra introvabile. Nel frattempo la polizia convoca anche Erik, che si dichiara innocente. L’arrivo di Ariane al commissariato, che esorta il ragazzo a non dire più neppure una parola senza prima aver consultato il suo avvocato, complica ancor più la situazione di Cornelius. Riuscirà Lars a dimostrare la sua innocenza, oppure finirà per pagare il conto di una truffa organizzata dal fratello di Florian?

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.