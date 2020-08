Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 8 al 15 agosto 2020 ci svelano che la storia d’amore tra Tim e Franzi subirà una brutta battuta d’arresto. Dopo che Nadja ha deciso di cambiare i suoi programmi e rimanere al Fürstenhof i suoi sforzi per cercare di sedurre il giovane Saafeld si faranno ancora più intensi.

La ragazza non esiterà a recarsi in camera del giovane e sedurlo. Dopo i primi baci però verrà respinta da Tim, che le chiederà di andarsene. In quel momento Franzi entrerà nella stanza e li sorprenderà insieme. Inevitabile la reazione della ragazza, che porterà Tim ad ammettere che i loro caratteri sono profondamente diversi ed incompatibili e che quindi l’unica cosa che possono fare è lasciarsi.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trama puntate dal 8 al 15 agosto 2020

Mentre ad attendere Alfons ed Hildegard vi sarà un brutto risveglio, Annabelle apparirà sempre più determinata a fare in modo che Paul allontani da lei i suoi sospetti ed a pianificare la sua fuga.

L’autopsia effettuata sul corpo di Romy Ehrilnger non ha dato gli esiti sperati e per questo Paul si infurierà con Michael. Ma l’ipotesi che ad avvelenarla sia stato davvero lo stramonio sembra non naufragare, soprattutto dopo che Christoph confessa i suoi ricordi legati al periodo in cui è stato in coma. L’uomo infatti ritrova nella sua memoria una strana confessione fatta proprio da Annabelle, con la quale la figlia dichiarava di essere stata lei ad architettare l’avvelenamento e che la vittima predestinata era Denise.

Spoiler Tempesta d’Amore: l’inganno di Nadja

Nadja non ha esitato a falsificare un test di gravidanza, sottraendo le urine ad Eva, pur di tenere stretto a se Tim. Ma la sua falsa gravidanza segnerà davvero la fine della storia d’amore tra il giovane Saafeld e Franzi? Sappiamo bene che non è l’incompatibilità di carattere tra i due che ha spinto Tim a dichiarare finita la loro love story, ma che è invece la consapevolezza che dovrà assumersi le sue responsabilità con Nadja.

Per quanto la ragazza riuscirà ancora ad ingannarlo? Per sapere se davvero lo stratagemma messo in scena da Nadja darà i suoi frutti dovremmo attendere ancora una settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi avremmo nuove anticipazioni di Sturm del Liebe.