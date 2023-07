Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 8 al 14 luglio 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 8 al 14 luglio 2023

Paul parla con Christof e gli dice che Josie ha ragione. Il ragazzo sa che dovrebbe confessare a Constanze e a Henning di essere stato lui a causare la morte di Manuela. Tuttavia viene anticipato dal cugino di Maja che – dopo aver scoperto casualmente ciò che ha fatto – lo aggredisce e lo copre di insulti.

Invano Paul cerca di giustificarsi affermando di aver scoperto solo recentemente di essere stato lui il responsabile della morte di Manuela, mentre Henning continua a incalzarlo con molte domande. L’uomo vuole sapere chi ha permesso a Paul di mettersi al volante e perché nessuno ha soccorso la ragazza, ma Paul non riesce a dargli una risposta. Neppure l’incidente capitato a Henning riesce ad attenuare la tensione tra i due. L’uomo rischia di finire sotto una macchina e viene salvato da Paul, ma i loro rapporti rimangono tesi.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 14 luglio 2023

La nuova fiamma di André – Bettina – non ispira grande fiducia a Rosalie. Gerry si offre di aiutare Max ad accudire il piccolo Anton, ma il ragazzo ormai sembra aver preso dimestichezza nel suo nuovo ruolo, e insieme a Vanessa si occupa del piccolo come se fosse suo figlio. Tuttavia Gerry non vuole farsi trovare impreparato nel caso servisse il suo aiuto come baby-sitter, e inizia a esercitarsi con una bambola. Maximilian e Vanessa sono entrati talmente nel loro nuovo ruolo, al punto che quando la madre del bambino – Sina Gerke – si presenta per riprendersi il figlio il ragazzo glielo impedisce.

Tempesta d’amore, spoiler al 14 luglio

Fiori d’arancio in arrivo per Lia e Robert, che hanno deciso di sposarsi. La notizia arriva anche ad Ariane, che si trova in carcere. A comunicarle gli sviluppi della relazione tra il Saalfeld e Cornelia è Christof che va a farle visita con il solo intento di deriderla e umiliarla. Per Paul arriva il momento di mettere al corrente anche Constanze di essere lui il responsabile dell’incidente in cui ha perso la vita sua cugina.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.