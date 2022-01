Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 8 al 14 gennaio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 8 al 14 gennaio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 8 al 14 gennaio 2022?

Maja e Florian, mentre esaminano i dossier, si accorgono che uno strano indirizzo e-mail ricorre con grande frequenza. Dopo aver fatto alcune indagini i due suppongono che possa trattarsi di una casella di posta elettronica appartenente a Eric. Alla ricerca di elementi che possano confermare o smentire i loro dubbi i due continuano a indagare: la mail che sempre più spesso si trovano davanti appartiene a Eric? Si tratta di riuscire a scoprire la password per accedere all’account. L’impresa potrebbe apparire difficile, m Maja e Florian riescono ad accedere alla posta elettronica. Qui però li attende un’altra sorpresa: si tratta effettivamente della casella mail di Eric, ma non c’è niente di compromettente che potrebbe inchiodare il giovane come responsabile della truffa. Cornelius, informato da Maja dei progressi nella loro indagine, arriva dalla figlia, ma rimane deluso perché l’intuizione di Florian si è in realtà rivelata un buco nell’acqua. Poco dopo però appare una mail che potrebbe veramente inchiodare Eric. Purtroppo però Florian si accorge che a inserirla è stato Cornelius, che nonostante quanto promesso alla figlia ha hackerato l’account per inserire il falso messaggio.

Christoph nel frattempo viene a sapere che Werner è in procinto di acquistare le quote del Fürstenhof da Ariane e fa di tutto per mandare a monte la trattativa già difficile.

Michael si scusa con Rosalie, ammettendo che mentirle è stato davvero un gesto stupido. Ariane confida a Erik che Kamml le ha consigliato di rivolgersi a un tutore del tribunale. Alfons è sempre più geloso dell’assistente vocale: Hildegard ormai parla più con Ludwig che con lui.

Selina non sembra intenzionata ad anticipare la data delle nozze e Christoph attribuisce questo strano atteggiamento della donna al suo strano comportamento con Lars/Cornelius.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Max preoccupato per Vanessa

Maximilian è sempre più preoccupato per la determinazione di Vanessa, che sembra non voler rinunciare a partecipare al campionato nazionale. La giovane riceve la wild card per i campionati di scherma e inizia ad allenarsi intensamente con Georg. Quest’ultimo telefona a un certo Sasha invitandolo a scommettere insieme a lui sulla giovane, rivelandogli che si tratta di una delle outsider più quotate del campionato. La conversazione tra i due viene ascoltata da Max, che corre a riferire a Shirin quanto ha appena udito. Lei lo invita a parlarne immediatamente con Vanessa.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.