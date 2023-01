Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 7 al 13 gennaio 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 7 al 13 gennaio 2023

Erik pensa che Josie voglia sedurlo solo per ottenere il suo aiuto e fare carriera. Così si reca da Paul e gli chiede di licenziarla immediatamente. La verità però è un’altra: Josie è sua figlia e la sconvolgente rivelazione non tarda ad arrivare.

Dopo aver scoperto la paternità Erik propone a Werner di affiancare la ragazza a Paul come sua assistente. Quest’ultimo convoca la figlia di Erik per affidarle l’incarico e Josie si presenta accompagnata da Constanze, che ha rinunciato ad andare a Oslo per amore di Paul, accettando l’incarico di consulente legale di Christoph.

Paul fa quindi il punto sul nuovo assetto aziendale, che vede Constanze impegnata ad affiancare Christoph nel nuovo progetto, e Josie che invece avrà un doppio incarico: dare una mano in cucina e contribuire al progetto. Quando Cornelia rientra al lavoro deve affrontare l’emergenza per una temporanea carenza di personale.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 13 gennaio 2023

Ariane continua a essere perseguitata da un uomo misterioso. La Kalenberg è convinta che dietro a tutto questo ci siano Erik e Werner, ma Robert comincia a dubitare che non sia così.

Shirin è costretta a confessare a Gerry di essere innamorata di Henning. Il giovane Richter tenta un’ultima carta per conquistare Shirin. Le fa trovare nella fontana del Fürstenhof una bottiglia in cui ha racchiuso la sua dichiarazione d’amore. Ma l’acqua è entrata nella bottiglia e – a parte il nome del destinatario – il testo è ormai illeggibile. Questo offre a Henning l’occasione per far credere a Shirin di averlo scritto lui.

Ariane si sveglia in piena notte e vede Karl nella penombra della sua stanza. La donna racconta a Robert quanto accaduto e lui vorrebbe avvertire la polizia. Ariane però glielo impedisce, e promette di rivolgersi al dottor Niederbühl. Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.