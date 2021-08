Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 7 al 13 agosto 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 7 al 13 agosto 2021

Dopo aver scoperto che il fratello voleva truffarlo, Werner lo caccia via. André decide così di tornare in Olanda ma, proprio mentre discute per l’ultima volta con il fratello prima di lasciare il Fürstenhof e partire, improvvisamente ricorda tutto. La cosa più difficile a questo punto è convincere il fratello che la memoria gli è tornata davvero e che non sta più solo fingendo.

I progetti per la costruzione della strada che permetterebbe di raggiungere l’Hotel Termale sono ancora in alto mare: per poter proseguire con le opere occorrerebbe l’autorizzazione di Florian, proprietario del terreno sul quale dovrebbe essere costruita la strada. Il guardaboschi però non ha alcuna intenzione dall’approvare il progetto.

Erik confessa ad Ariane i suoi sospetti sulla morte del marito Cornelius, dichiarandosi poco propenso a credere che costui sia morto precipitando con il parapendio. Quando Maja riceve una cartolina dalla sua amica Carina, Erik non ha dubbi e afferma che la calligrafia è quella di Cornelius von Thalheim.

Joell sembra non voler abbandonare il progetto di scrivere le Cronache del Fürstenhof e, per trovare il materiale che occorre, chiede il permesso a Robert per rovistare tra le vecchie carte dell’hotel. In mezzo a quei documenti Lucy trova qualcosa che somiglia tantissimo a una mappa del tesoro.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Amelie vince alla lotteria

La fortuna sembra baciare Amelie, che vince alla lotteria. La donna però non riesce più a trovare il biglietto vincente. Mentre passeggia nel bosco con Vanessa perde il portafogli, che viene ritrovato da Hildegard. Una serie di fatalità però faranno sì che il portafogli di Amelie finisca nel forno della cucina dei Sonnbichler.

Dopo una accesa discussione con Werner Amelie si licenzia, intenzionata ad aprire un rifugio per animali con i soldi vinti alla lotteria.

Riuscirà a realizzare il suo sogno? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 35 minuti circa.