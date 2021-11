Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 6 al 12 novembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 6 al 12 novembre 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 6 al 12 novembre 2021? Tutto sembra procedere al meglio nei piani di Ariane ed Erik, soprattutto dopo che la perfida donna riesce a farsi consegnare da Maja le chiavette, minacciandola di fare del male a Florian.

Quando più tardi la von Thalheim racconta tutto al compagno, lui non può più fare a meno di negare l’evidenza. Erik e Ariane parlano dell’incontro con Shirin e iniziano a sospettare che non si sia trattato solo di una semplice coincidenza. Mentre la dark lady è sicura di non essere stata seguita, lo stesso non si può dire per Erik. Il fratello di Florian è convinto che invece qualcuno lo stia pedinando.

Una lettera anonima ricevuta da Erik nella quale si dice che vi sono prove che dimostrano che lui e Bolko hanno sottratto dei soldi lo mette in allarme. Ne parla con Ariane e i due si convincono che Cornelius abbia chiesto a Lars di tenerli d’occhio. Più tardi i due scoprono che qualcuno li spia attraverso la webcam del computer ed escogitano un piano per sviare chi li sta tenendo d’occhio.

Erik dichiara di avere tutte le prove che lo incastrano scritte su un taccuino che si appresta a nascondere nel bosco, mentre in realtà le prove sono racchiuse in due chiavette Usb che vengono consegnate ad Ariane, che si appresta a sua volta a dirigersi verso il bosco dove intende nasconderle. I due sono convinti che Lars non esiti a seguire lui, mentre invece l’uomo tiene d’occhio Ariane.

Cornelius rientra così in possesso delle chiavette e se le mette in tasca, per poi correre dalla figlia Maja a dirle che finalmente ha le prove che possono scagionarlo.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Cornelia è preoccupata

Dopo aver rovinato il quadro di Christoph Cornelia è preoccupata dalle ripercussioni che il suo gesto potrebbe avere. L’albergatore ha infatti deciso di donare all’asta quel quadro. Fortunatamente però la donna scopre che la tela danneggiata è in realtà un’altra e che quello che lei ha rovinato è un quadro senza valore.

Leentje parte per l’Olanda, ma senza Andrè. L’uomo, dopo aver discusso a lungo con il fratello decide di rimanere al Fürstenhof. Werner cerca di stargli vicino per aiutarlo a superare la depressione che sembra averlo assalito dopo la partenza di Leentje.

Max sembra provare un grande rimorso per la scommessa fatta su Shirin e decide di confessarle tutto. Il fatto di aver deciso di confessare spontaneamente quello che la donna aveva già scoperto udendo la conversazione tra il personal trainer e Vanessa spinge Shirin a ringraziare Max per la sua onestà. Il dialogo tra i due viene però udito da Vanessa che non tarda ad accusarlo di essere un bugiardo.

Se la conversazione tra Max e Shirin viene ascoltata da Vanessa e la sua reazione non tarda a causare nuovi attriti tra i due, un altro dialogo viene intercettato, e stavolta le conseguenze potrebbero essere ben più gravi. Si tratta della conversazione tra Ariane ed Erik, che pianificano i loro piani per rovinare i Saalfeld senza accorgersi che Cornelius, non visto, li sta ascoltando.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.