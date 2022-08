Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 6 al 12 agosto 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 6 al 12 agosto 2022

Florian ribadisce a Constanze la sua volontà di non imbrogliare nessuno e poi accetta di sposarla. Se questa notizia fa la gioia di Erik, Maja appare invece molto turbata.

Una generosa donazione della baronessa permette di dare finalmente il via alla sperimentazione dell’antibiotico. Nonostante sia stato proprio il desiderio di aiutare Floria a spingerla a finanziare il progetto, il guardaboschi finisce però nel gruppo di sperimentazione a cui verrà somministrato il placebo. Appena Erik apprende la notizia fa in modo che il fratello venga spostato dove potrà assumere il farmaco. Ma la reazione di Florian non è quella che Erik aveva sperato. Il guardaboschi infatti si mostra piuttosto contrariato dall’idea di assumere il farmaco sperimentale.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane e Robert vengono rapiti

La Kalenberg e il Saalfeld vivono momenti di panico quando un misterioso delinquente li rapisce e li tiene prigionieri in un casolare in mezzo al bosco. Robert e Ariane vengono narcotizzati e portati via, e quando si risvegliano si trovano legati uno all’altra. Dopo un primo momento di sgomento i due riescono a liberarsi e a fuggire.

In realtà il rapimento è stato organizzato da Ariane, d’accordo con Erik, per cercare di conquistare Robert. Ariane telefona al Vogt per dirgli che il piano procede a gonfie vele, ma trova ad attenderla una brutta sorpresa: Erik non vuole più aiutarla nel suo progetto.

Florian ha trascorso la notte con Constanze e le ha addirittura proposto di sposarlo. La notizia sconvolge Maja, che inizia a pensare che il suo amato non provi più niente per lei. La giovane decide così di partire per Monaco, allontanandosi così dal Fürstenhof per cercare di dimenticarlo. Prima della partenza però Florian riesce a parlare con lei, le racconta di Constanze e le fa gli auguri per il lavoro.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.