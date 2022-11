Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 5 al 11 novembre 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 5 al 11 novembre 2022

I fiori d’arancio erano da tempo nell’aria, e nelle prossime puntate Tempesta d’Amore vedremo finalmente Florian e Maja coronare il loro sogno d’amore. La cornice che il guardaboschi crea per fare la sua proposta di matrimonio a Maja è veramente speciale. Dopo averle dato appuntamento al loro albero il ragazzo fa calare dai rami due calici e lo champagne, per poi chiedere a Maja di sposarlo. Maja accetta e – poco dopo – racconta a Selina della proposta romantica fatta da Florian. L’amica si propone subito per organizzarle il matrimonio da sogno che Maja ha sempre sognato.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

La direzione dell’ospedale accusa Michael di aver sottratto gli antibiotici, e neppure la confessione di Florian riesce a scagionarlo. Le parole del guardaboschi non convincono il consiglio dei medici e Michael rischia di perdere l’abilitazione. Fino a quando l’inchiesta non sarà conclusa il medico non potrà esercitare. Constanze si offre di aiutarlo.

Paul conosce Constanze mentre fa jogging e la ragazza lo invita a bere qualcosa. I due vengono visti insieme da Josie che ci rimane male.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: una proposta d’acquisto vantaggiosa

Il signor Lehmann è interessato al palazzo di Werner e alla casa dei Sonnbichler, e fa una proposta d’acquisto offrendo una cifra di molto superiore a quella di mercato.

Christoph e Werner propongono Paul come nuovo direttore amministrativo, ma Ariane – che con Robert assente possiede la maggioranza delle quote – costringe gli altri ad assumere Erik.

Il fratello di Florian diventa così direttore amministrativo e Werner si sente male. Ariane avverte Robert di quanto accaduto così da indurlo a tornare subito in hotel.

Hildegard scopre che il signor Lehmann è in realtà un impostore e corre ad avvertire Werner.

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.