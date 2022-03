Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 5 al 11 marzo 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 5 al 11 marzo 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 5 al 11 marzo 2022?

A tenerci con il fiato sospeso è Hannes, il primo amore di Maja da poco riapparso nella sua vita. Quando il giovane incontra Cornelius infatti nota qualcosa di familiare, ma non riesce a mettere a fuoco i particolari. Il padre di Maja cerca di spegnere quella “pericolosa curiosità” dicendo al ragazzo di avere un viso dai tratti molto comuni, ma Hannes non sembra disposto a lasciarsi dissuadere con facilità. Non è infatti il volto di Cornelius a ricordargli qualcuno, ma piuttosto la sua voce.

Poco dopo il ragazzo ne parla con Maja e lei gli svela la vera identità di Cornelius e gli racconta tutto ciò che è accaduto e i motivi per cui Lars ha dovuto fingersi morto.

Florian accusa Shirin di avere cercato di baciarlo, ma lei si difende dicendogli di aver solo rimboccato le sue coperte. La ragazza ribadisce, mentendo, di non essere affatto interessata a lui e i due riprendono sonno. Il giorno successivo il guardaboschi racconta a Maximilian quanto accaduto e si mostra dispiaciuto per essersi comportato male con Shirin.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

La Kalenberg non desidera più partire con Erik per l’isola di Tonga: rimanere al Fürstenhof e assistere alla totale disfatta di Christoph sembra attirarla molto di più. Ma la disfatta dell’albergatore sembra ancora lontana e l’uomo, dopo aver visto tramontare il suo piano per sbarazzarsi di Ariane, decide di puntare la sua attenzione verso Erik.

Ariane accetta di sposare Erik, ma una brutta sorpresa li attende: i due dovranno attendere ancora due mesi prima di convolare a nozze. Nel frattempo Erik e Florian sono tutt’altro che vicini a riallacciare il loro rapporto. Quanto accaduto ha rovinato inesorabilmente il legame dei due fratelli.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: una sorpresa per Hildegard e Alfons

Werner e Cornelia organizzano una gradita sorpresa per Hildegard e Alfons: una gita in campagna a bordo di un’auto d’epoca. Nel frattempo Robert, Lia e Benni vanno al parco avventura. Il rapporto tra madre e figlio sembra così ricucirsi pian piano. Robert decide di firmare le carte per il divorzio.

Il video di un’intervista a Rosalie riporta domande piuttosto compromettenti che le vengono rivolte sull’albergatore, alle quali la donna preferisce non rispondere. Ma l’intervista viene in qualche modo manipolata, così da lasciar intendere, nelle risposte della donna, una sua presa di distanza da Christoph, che prima si infuria con lei e poi contatta Schulz.

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.