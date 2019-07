Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano grandi svolte nelle vicende dei personaggi che animano il Furstenhof. Xenia metterà in pericolo Christoph, mentre Jessica scoprirà la verità sulla piccola Felicitas. Tobias vorrà chiedere al suo compagno di sposarlo. Ecco le trame delle puntate della soap tedesca in programma da lunedì 5 a sabato 10 agosto su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Christoph in pericolo

Xenia punterà una pistola contro Christoph ma Eva la colpirà in testa con una pala e salverà la vita dell’uomo. Denise, dopo la brutta disavventura, trascorrerà la notte in ospedale. La giovane Saalfeld chiederà a Joshua di dimenticare la dichiarazione d’amore che gli ha fatto mentre erano rinchiusi in un furgone.

Jessica scoprirà che la piccola Felicitas è in realtà sua figlia Luna. A confermare i suoi sospetti sarà proprio Annabelle. Fabien chiederà a Paul il numero di telefono del ragazzo che potrebbe dargli una mano con la tesina per la scuola.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 10 agosto: Tobias vuole sposare Boris

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore in programma dal 5 al 10 agosto riportano novità davvero interessanti. Eva bacerà Christoph, ma subito dopo gli chiederà di dimenticare la sua piccola debolezza. Anzi, lo inviterà a dimenticarla e a non cercarla più. Fabien si eserciterà per i test di ammissione all’Ordinamento Musicale di Salisburgo.

Jessica sarà sconvolta dopo la confessione di Annabelle. Con la neonata nelle vicinanze, la giovane Bronckhorst farà fatica a eliminare i sensi di colpa per averla abbandonata subito dopo il parto. La Sullivan cercherà di calmarla, ma invano. Inoltre, Jessica sarà preoccupata anche per Paul, il quale sta ancora soffrendo per la perdita di Luna. Nel frattempo, Tobias penserà di chiedere a Boris di sposarlo subito nella baita Karwendel. Prima di fare questa proposta, chiederà qualche consiglio al giovane Winter.