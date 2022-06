Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 4 al 10 giugno 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 4 al 10 giugno 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 4 al 10 giugno 2022? Nel corso della settimana ci attendono grandi novità. Scopriamole insieme!

Werner tiene sotto tiro con il fucile Erik, che sembra ormai non avere più vie di fuga. Improvvisamente però il ragazzo riesce a scappare, liberandosi della cavigliere elettronica che fa indossare a Gerry con una scusa. La fuga di Erik è comunque breve, perché il giovane scopre che il fratello ha avuto un malore ed è stato ricoverato in ospedale. Tornato indietro Erik si presenta in tribunale e il giudice gli concede la libertà vigilata.

La gioia per una sentenza decisamente “lieve” è però oscurata dalle condizioni di salute di Florian. I medici scoprono che il giovane è stato infettato da un batterio mortale, che attacca gli organi vitali e non reagisce agli antibiotici. La diagnosi è tremenda: a Florian rimangono solo poche settimane di vita. La notizia sconvolge tutti, e in particolare Erik che, nella malattia del fratello, rivive l’ansia provata quando aveva appreso della “diagnosi” di Ariane.

André vede nella prospettiva di raggiungere Tina in Islanda l’unica soluzione al blocco creativo che sembra averlo colpito. La donna è infatti la sola persona che possa aiutarlo a ritrovare l’input necessario per ottenere la seconda stella. Quando parla a Werner della sua idea, quest’ultimo si mostra d’accordo, a patto che André gli consente di accompagnarlo. La loro assenza viene presto scoperta da Christoph, che finisce per prendersela con Robert e minaccia di licenziare lo chef. Anche il bar necessita di un nuovo input per ottenere il bonus e Rosalie propone a Christoph e Ariane di ampliare la scelta di liquori. I due accettano.

Cornelia è impegnata a dare lezioni di pianoforte a Robert, che però viene distratto dalle attenzioni di Ariane. Neppure Cornelia riesce a concentrarsi molto sulle lezioni, perché le note le riportano alla mente il momento in cui ha duettato suonando con Christoph.

I cavalli della tenuta Von Thalheim hanno un nuovo proprietario: si tratta di Selina che ha acquistato all’asta tutti gli esemplari. Gerry si ferma a parlare con Shirin e non si accorge che la maialina Chantal è riuscita a liberarsi dal guinzaglio ed è scappata. Inizia così una ricerca forsennata.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Hannes non sembra affatto volersi arrendere alla diagnosi dei medici, che hanno dichiarato che per la malattia di Florian non esiste una cura. L’uomo si reca così alla grotta Erlstain, per prelevare dei campioni nel punto in cui il guardacaccia si è ferito. Più tardi, mentre cerca informazioni sul virus che ha colpito Florian, Hannes si imbatte negli studi del professor Berthold. Avrà trovato una possibile cura per il guardaboschi?

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.