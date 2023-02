Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 4 al 10 febbraio 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 4 al 10 febbraio 2023

Il progetto nascente della catena di hotel di Christoph coinvolge anche Josie, impegnata a trovare un nome significativo alla nuova iniziativa. Intanto l’albergatore finisce di nuovo nel mirino di Ariane, che con uno stratagemma riesce a convincere Karl che è stato lui a drogarlo. La donna è sicura che sia stato il Saalfeld a versare delle gocce di sonnifero nel whisky dell’ex marito, ma non ha le prove per dimostrarlo e Karl è invece convinto che a drogare il suo Whisky Sour sia stata Ariane. Dopo aver costretto l’ex moglie a cedere all’albergatore solo la metà delle quote, Karl intasca 2 milioni di euro e se ne va, lasciandoli entrambi attoniti.

Vanessa e Maximilian tornano insieme, mentre Gerry – ormai completamente ristabilito – viene dimesso dall’ospedale. I due sono di nuovo felici, anche se la ragazza stenta a dare fiducia al partner dopo il tradimento. I suoi sospetti la portano a fraintendere un appuntamento di lavoro che Max ha con una cliente.

Una nuova idea di Josie per connettere il Fürstenhof ai nuovi hotel spagnoli viene “rubata” da Constanze, che si prende il merito per avere ideato un torneo internazionale di golf. Quando la ragazza lo scopre va su tutte le furie, ma la sua rabbia riesce a farle ottenere solo una minaccia di licenziamento. Josie rinuncia così a rivelare a Paul come stanno realmente le cose, convinta che lui finirebbe per credere a Constanze. Quest’ultima però riempie la ragazza di lavoro, e quando Josie pensa di non riuscire a tenere il ritmo le arriva un aiuto inaspettato.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 10 febbraio 2023

Cornelius sta per arrivare al Fürstenhof per la presentazione del suo nuovo libro. Selina lo rincontra e spera che tra loro possa esserci un lieto fine, ma poco dopo scopre che l’uomo si è fidanzato con la sua editrice. Gerry fa capire a Shirin che – se davvero Henning tiene a lei – dovrebbe interessarsi alle cose che la appassionano come le riviste di moda, invece di costringerla a leggere i classici.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.