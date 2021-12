Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 4 al 10 dicembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 4 al 10 dicembre 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 4 al 10 dicembre 2021? Per cercare di motivare Vanessa a non arrendersi Max le regala l’autobiografia di Georg Fichtel. Anche il campione di fioretto aveva avuto in passato problemi gravi al ginocchio, a seguito di un incidente d’auto, ma costanza e determinazione gli hanno permesso di tornare a gareggiare. Più tardi è lo stesso Georg Fichtel a contattare Vanessa, scrivendole una lettera in cui la invita a lottare nonostante i responsi dei medici. La ragazza chiede allora a Max di allenarla.

Il dottor Kamml riceve una strana richiesta da Christoph: l’albergatore chiede infatti al medico di fare in modo che Ariane si convinca di avere un tumore al cervello. Obbedendo a Christoph il dottore mostra ad Ariane i falsi esiti del test tossicologico, dal quale emerge che non è stata drogata, ma le consiglia di sottoporsi a una risonanza magnetica, perché ha il sospetto che la donna abbia un tumore cerebrale al quarto stadio.

Erik dopo aver passato la notte viene dichiarato fuori pericolo e al suo risveglio dichiara di non sapere chi sia il suo aggressore. Ma quanto accaduto ha lasciato un segno indelebile in Florian, o meglio nella sua relazione con Maja. Il ragazzo tronca il rapporto e intima a Cornelius di sparire entro 48 ore, se non vuole che vada a denunciarlo alla polizia.

Parlando con Selina l’uomo le confessa la sua innocenza, spiegandole i motivi che lo hanno spinto a fingersi morto. Se anche lui ha fatto questo per proteggere la sua famiglia, adesso la donna è felice con Christoph e non intende certo tornare sui suoi passi. Tuttavia gli promette di aiutarlo a dimostrare la sua innocenza. Più tardi la donna impedisce all’albergatore di telefonare alla banca per effettuare i pagamenti che segnerebbero l’inizio dei lavori dell’Hotel Termale, pur senza rivelargli da chi lo ha saputo. Quando comunica quanto accaduto a Cornelius l’uomo si mostra preoccupato: è una pessima notizia per lui!

Quando Christoph si reca a far visita a Erik in ospedale per informarlo del ritardo del pagamento nota un’espressione di disagio sul volto del ragazzo e capisce che l’informazione di Selina era fondata. Erik prova a contattare Ariane, ma quest’ultima non gli risponde.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: sorpresa per Hildegard

Alfons si presenta a Hildegard come Freddy Lachner. Lo stratagemma da i suoi frutti e i due si cimentano in un arrosto di cervo mentre si scambiano effusioni. Anche Andrè si presenta alla donna, per regalarle due biglietti per il concerto rock del gruppo Burning Motorcycles che è una delle band preferite da Alfons.

Robert e Lia intanto si appartano nella suite Furstenhof, ignari del fatto che Shirin in quel momento si trovi nel bagno a fare le pulizie.

Werner cerca di convincere Cornelia a non esibirsi al pianoforte con Christoph. Ci riuscirà?Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.