Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 30 ottobre al 5 novembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 30 ottobre al 5 novembre 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in inda dal 30 ottobre al 5 novembre 2021? I cappelli di Maja destano l’interesse dello stilista Marvin von Storcheimer, che ha modo di ammirarne uno in occasione di una festa. Persino Alfons chiede alla giovane di confezionargliene uno da regalare a Hildegard.

Rosalie è impegnata a ricostruire il video del ricatto con Michael e Cornelia, ma l’impresa si presenta più difficile del previsto perché l’uomo sostiene di non essere un attore e di non riuscire a ricordarsi le battute. Alla fine però ci riesce e rende pubblico il video, annullando così l’arma in mano al suo ricattatore. Anche se non fa nessun nome appare fin troppo evidente che il solo che poteva trarre vantaggio dal suo ritiro in politica era Christoph. Rosalie riceve inoltre anche una proposta da Ariane. Quest’ultima si offre di aiutarla a smascherare le scorrettezze dell’albergatore. Nel frattempo perfino Selina inizia a pensare che Christoph abbia tentato di ricattare Rosalie con il video, ma lui nega. Quando però la donna lo accusa di aver manipolato il video, all’albergatore non rimane altro da fare se non mettere in rete il filmato originale.

Una discussione tra Maximilian e Vanessa viene udita da Shirin. Quest’ultima, continuando ad ascoltare la lite, ha modo di sentire l’uomo quando si lascia sfuggire una frase infelice nei suoi confronti. Shirin per vendicarsi organizza subito dopo una vendetta esemplare. La giovane prepara una cenetta turca “piccante” per Max. Quest’ultimo, però, aver assaporato le sue creazioni, la invita al ristorante del Fürstenhof e le confessa di essersi innamorato di lei.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Leentje ha nostalgia dell’Olanda

Leentje ha sempre più nostalgia dell’Olanda e, dopo aver provato a tirarle su il morale, Andrè decide di trasferirsi con lei nel paese dei mulini a vento. La decisione dell’uomo viene presa piuttosto male da Werner e i due fratelli litigano pesantemente. Poco dopo Andrè è costretto a confessare a Leentje che non se la sente di abbandonare la famiglia e gli amici.

Se la situazione tra Andrè e Werner non è delle migliori, sembra invece fare un passo avanti quella tra Florian ed Erik. Il primo fa infatti un tentativo di riavvicinamento verso il fratello che, a sua volta, ne rimane colpito.

Intanto Selina cerca un modo per potersi finalmente liberare dai suoi stati d’ansia. La proposta arriva da Cornelius che le regala un taccuino invitandola a scriverci sopra ogni suo pensiero.

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.