Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 30 aprile al 6 maggio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 30 aprile al 6 maggio 2022? Nel corso della settimana ci attende una grossa sorpresa. Scopriamola insieme!

Alfons racconta a Hildegard e Werner che un cervo gli ha attraversato la strada, ma è riuscito a evitarlo. Ancora scosso per quanto accaduto, Alfons ha fermato un’auto di passaggio, che lo ha condotto a Bichlheim. Dopo una lunga discussione con Werner l’uomo decide comunque di abbandonare la moto per far contenta Hildegard, che sembra essere rimasta davvero scossa dall’ultimo incidente.

André ottiene l’attestato dalla Saturnia Assicurazioni per poter vendere le

polizze, e si mette così in competizione con Rosalie. Chi riuscirà a venderne di più in una settimana otterrà il diritto esclusivo di rappresentanza per il distretto di Bichlheim-Krauting. La competizione sembra accendere le ostilità tra i due, che finiscono addirittura per litigare e contendersi una polizza che sembra interessare Erik.

Hannes propone a Maja una gita in montagna, durante la quale i due passeranno la notte in una baita. Mentre sono in viaggio decidono di entrare nella grotta Erlstein. Quando i due ragazzi si trovano all’interno però avvertono una scossa di terremoto e scoprono che una parte della grotta ha ceduto: Hannes e Maja sono intrappolati all’interno e i loro telefoni sono isolati. A seguito di un incidente Hannes sviene e perde molto sangue.

Fortunatamente la loro assenza preoccupa Robert, che dopo averli attesi a lungo alla baita Tresseler finisce per allarmarsi. L’uomo prima chiama il soccorso alpino, e successivamente avverte Selina della situazione. Ma anche qualcun altro ha un brutto presentimento e si preoccupa per loro.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: l’intuizione di Florian

Florian è angosciato al pensiero del fidanzamento tra Maja e Hannes, al punto che sogna la sua ex mentre gli chiede aiuto. In effetti Maja sta facendo di tutto per contattare Florian, ma senza successo, perché all’interno della grotta non giunge segnale e il suo telefono è praticamente inutile.

Il sogno lascia Florian molto sconvolto, e il ragazzo decide di chiamare Robert. Maja e Hannes avrebbero dovuto andare a cena da lui, ma l’uomo non li ha visti!

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.