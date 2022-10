Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 29 ottobre al 4 novembre 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 29 ottobre al 4 novembre 2022

La segnalazione fatta da Constanze sulla presenza di un raro coleottero causa la sospensione momentanea del progetto per il bioparco. Dexter propone allora a Florian e Maja di trasferirsi negli Stati Uniti per portare a termina là il loro progetto. Maja però non potrà avere il visto di ingresso per gli States perché – al contrario di Florian – non ha nessuna qualifica professionale. Il guardaboschi però non vuole darsi per vinto e spera di riuscire a ottenere il visto anche per Maja. Purtroppo per i due ragazzi però, sembra che questo non sia possibile.

Gerry riesce a vincere le sue paure e si presenta sul campo da golf, insieme a Shirin, per dire a Max ed Erik che intende partecipare al torneo. Il suo coraggio viene premiato e Gerry vince il torneo. Quando poi Werner gli chiede cosa farà con il denaro vinto il giovane risponde senza esitazione che intende comprare un centro estetico per Shirin. Quest’ultima esulta nel vedere Gerry vincere, tanto che Maja inizia a pensare che l’amica provi qualcosa per il giovane, ma lei nega…

Il mistero della collana sparita sembra portare ad Ariane. Mentre Alfons cerca di scoprire chi può avere sottratto il dono che lui aveva acquistato per Hildegard infatti, la vede al collo della Kalenberg. Lui, Hildegard e Andrè si convincono che sia stato il nuovo apprendista che lavora in cucina ad averla sottratta e poi rivenduta ad Ariane, e intendono farlo arrestare.

Ariane riesce a far credere a Cornelia di essere lei la responsabile dei problemi tra Werner e Robert e la donna – per dimostrare a se stessa di poter vivere senza il Saalfeld – inizia a flirtare con un cliente. Ma Rosalie sa bene chi è la vera causa dei problemi e non ha dubbi nel ritenere che tutti i guai di Cornelia abbiano un solo nome: Ariane. Per questo la Engel decide di fargliela pagare.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

Florian sorprende Maja con una bellissima notizia: partiranno insieme per la California. Il guardaboschi è infatti riuscito a fare avere alla giovane un visto lavorativo, per cui il bioparco in America è diventato un sogno realizzabile per entrambi.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Gerry farà il bis?

La vittoria di Gerry al torneo di golf sembra aprirgli nuove porte, ed Erik insiste affinché il giovane si iscriva a un’altra gara. Ma Gerry rinuncia e preferisce occuparsi del salone di bellezza di Shirin. Il premio a cui il ragazzo ambiva era proprio quello che gli avrebbe permesso di regalare a Shirin il salone e ora che il suo desiderio si è realizzato non ha più motivo per gareggiare.

Paul accompagna Josie in albergo con lo scooter e per la ragazza è amore a prima vista. Poco dopo la giovane ne parla con Shirin, che la esorta a scoprire se Paul e single. Una nuova coppia sta per nascere a Tempesta d’Amore?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.