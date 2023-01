Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023

Max non esita a tuffarsi per soccorrere Gerry, che non sapendo nuotare rischia di affogare, ma ha un crampo e Gerry viene portato a riva da Vanessa. Il giovane sembra non riuscire a riprendersi e Max gli pratica il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Dopo alcuni attimi di panico Gerry ricomincia a respirare e viene trasportato in ospedale.

Shirin apprende la notizia dell’incidente di Gerry e si precipita al pronto soccorso. Durante la visita però, il giovane si sente male. I medici però riescono a intervenire in tempo e Gerry viene dichiarato fuori pericolo. Quando Michael riferisce a Max e Vanessa che il ragazzo si sta riprendendo, i due sembrano riavvicinarsi. Max ringrazia Vanessa per essergli stata vicino e le chiede se è disposta a concedergli un’altra chance. I due tornano insieme, mentre Gerry si riprende completamente e viene dimesso dall’ospedale.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 3 febbraio 2023

Ariane cerca di convincere Karl di essere pentita per avere tentato di ucciderlo e gli dice che lo ama ancora. Ma qualcuno trama nell’ombra: si tratta di Christoph, che non esita a drogare il drink di Karl per poi convincerlo che sia stata Ariane. L’ex marito della Kalenberg reagisce dicendole che entro ventiquattr’ore dovrà cedergli le sue quote dell’hotel, altrimenti lui la denuncerà alla polizia. Ariane sa che è stato Christoph a versare delle gocce di sonnifero nel Whisky Sour di Karl, ma non ha le prove per dimostrarlo, e il suo ex marito è convinto invece che sia stata lei.

Cornelia e Robert si mettono all’opera per cercare di migliorare una ricetta di Benni e trovare l’ingrediente mancante. La sintonia tra loro è evidente e i due finiscono per baciarsi. Cornelia però è frustrata per il suo amore impossibile per Robert e finisce per baciare poco dopo anche Erik, ma si pente subito del suo gesto e chiede al giovane di dimenticare l’episodio.

Josie continua a essere snobbata da Constanze, che le assegna solo compiti banali e noiosi. Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.