Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 27 novembre al 3 dicembre 2021?

Non mancano le discussioni tra Maja e Cornelius: il padre affronta la figlia dicendole che secondo lui ha accettato con troppa facilità la nuova vita di Selina. Intanto Christoph si mette in contatto con il dottor Kamml e gli svela di essere a conoscenza dei suoi piani. Per dimostrare al medico che ha qualcosa di più di un semplice sospetto gli mostra le foto che lo ritraggono nel bosco, dove poco prima ha scambiato una busta con del denaro.

Un malessere preoccupa Ariane, che decide di sottoporsi a una serie di accertamenti chiedendo al neurologo di prescriverle anche degli esami specifici per escludere che sia stata vittima di avvelenamento.

Michael organizza una festa a sorpresa per Rosalie, mentre Hildegard è al settimo cielo per il successo che stanno riscuotendo i suoi corsi di cucina. Sono ormai tutti prenotati e tra gli allievi c’è anche Alfons, che ha deciso di iscriversi sotto falso nome. Rosalie si trova a dover promuovere una festa di beneficienza e pensa che alcune foto che ritraggono Christoph e Cornelia mentre suonano insieme il pianoforte sia un’ottima pubblicità: i due sembrano davvero molto affiatati….

Max cerca di tirare sul il morale a Vanessa, e sembra riuscirci quando le regala l’autobiografia di Georg Fichtel, un campione di fioretto che in passato ha avuto gravi problemi al ginocchio a causa di un incidente d’auto.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Cornelius ed Erik, è scontro!

Cornelius attira Erik nel bosco e lo affronta: ne nasce una colluttazione. Il giovane scappa in fretta e, mentre fugge via, viene investito da Florian. Trasportato in ospedale Erik viene sottoposto a un intervento chirurgico, che riesce bene. I medici però comunicano a Florian che potranno sciogliere la prognosi solo se il ragazzo supererà la notte. Florian è angosciato e, sebbene si sia tratto di un incidente, si sente in colpa per quanto accaduto al fratello.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.