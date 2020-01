Dalle anticipazioni di Tempesta d’amore delle puntate in onda su Rete 4 da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio emergono dei clamorosi colpi di scena. Christoph scoprirà tutti gli sporchi intrighi di Annabelle, ma in seguito sarà investito da un’auto. Purtroppo il destino riserverà un’amara sorpresa per l’uomo il quale dovrà lottare tra la vita e la morte.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame fino al 2 febbraio

Annabelle tenterà di manipolare Jessica, ma la madre di Luna non si farà sottomettere da lei poiché ha delle informazioni compromettenti sul suo conto. Robert ed Eva litigheranno di nuovo in merito alla paternità del bambino che la donna porta in grembo. Romy riuscirà a convincere Paul a dare una seconda chance a Jessica. Denise e Joshua resteranno scioccati dall’atteggiamento di Annabelle la quale riuscirà a portare Christoph dalla sua parte. Nonostante questo, il signor Saalfeld inizierà a pensare che la Sullivan gli nasconda qualcosa.

Valentina sarà molto felice perché penserà che i suoi genitori si siano riconciliati, ma quando scoprirà la verità ci resterà male. Alla sua festa del 18esimo compleanno, Eva avrà un malore. Alfons e Hildergard si cimenteranno in un puzzle di oltre mille pezzi. Christoph, dopo aver scoperto l’inganno di Annabelle, la butterà fuori di casa. Valentina, dopo aver scoperto che i suoi genitori non sono stati leali con lei, farà perdere le tracce di sé. Sconvolta, prenderà la macchina e si lancerà in una folle corsa. Qualcuno, però, resterà a terra gravemente ferito sul ciglio della strada.

Spoiler Tempesta d’amore: Christoph in un mare di sangue

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore in programma fino al 26 gennaio, Henry troverà Christoph disteso sul marciapiede con la testa insanguinata. Il veterinario gli fornirà il primo soccorso. Denise correrà subito in ospedale per raggiungere il padre, mentre Annabelle tirerà un sospiro di sollievo quando verrà a sapere che è in coma. Le condizioni di Christoph peggioreranno drasticamente. Michael vorrà fare un intervento rischioso, per il quale è richiesto il consenso delle figlie. Denise dirà di sì, ma Annabelle farà di tutto per impedire l’operazione.

Valentina sarà felice di sapere che tra Robert ed Eva è tornato il sereno. Inoltre, supererà brillantemente il casting, ma piomberà nell’angoscia quando scoprirà ciò che ha combinato. All’hotel saranno tutti preoccupati per le condizioni critiche di Christoph, Annabelle frugherà tra i documenti della famiglia Saalfeld e verrà colta in flagrante da Denise. Tra le due sorellastre scoppierà una violenta discussione.