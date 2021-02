Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 preannunciano una settimana ricca di eventi al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 27 febbraio al 5 marzo 2021

Tim appare sempre più preoccupato dal fatto di non poter più giocare a polo, finché un mattino svegliandosi, si stupisce nel rendersi conto che il dolore al braccio ed alla spalla sono completamente spariti. Dopo aver baciato Franzi il ragazzo le confessa la sua convinzione che tra di loro vi sia un legame speciale e che la sua improvvisa ed apparentemente inspiegabile guarigione sia frutto dell’amuleto magico che lei gli ha regalato.

Hildegard, tornando a casa stanchissima dopo una seduta del consiglio comunale, confessa a Alfons che sta iniziando a pensare di andare in pensione. Più tardi anche Ariane, con uno strano discorso, cerca di convincere Hildegard a mettersi definitivamente a riposo dal lavoro. Alfons, dal canto suo, si annoia terribilmente a casa e gli manca il suo lavoro, anche se non vuole ammetterlo. A suggerirgli di chiedere di poter tornare a lavorare da Robert è Vanessa: l’uomo accetta di ridargli il suo posto, ma proprio mentre Alfons si prepara a rientrare Hildegard gli comunica di essersi licenziata.

Linda e Andrè si riavvicinano grazie ad una deliziosa torta che cucinano insieme.

Un’urgenza costringe Bela a decidere di partire per Tokyo rapidamente, ma Robert sembra rifiutarsi di concedergli il permesso di lasciare il lavoro con così poco preavviso.

Christoph, dialogando con Ariane, si dice convinto del fatto che il suo denaro sia stato nascosto nelle vicinanze ed appare determinato a ritrovarlo.

Cornelia aiuta Robert ad ottenere la certificazione eco-bio. Più tardi arriva Vanessa che chiede all’uomo di accompagnarla a Monaco all’inaugurazione di un nuovo locale. Cornelia non può però fare a meno di rimproverare Vanessa di distrarlo dal suo lavoro. Le due donne entrambe innamorate di Robert, finiscono per litigare.

Ma non tutti sono d’accordo sulla trasformazione del Fürstenhof in un hotel bio: Werner pensa che l’impegno economico che richiede questa scelta sia troppo elevato ed i ricavi che potrebbe portare finiscano per rivelarsi insufficienti. Werner riceve una improvvisa proposta d’affari da Christoph.

Michelle lascia Paul in vista della sua partenza, per non avere legani che la trattengano, ma lui non sembra rassegnarsi a perderla così facilmente.

Spoiler Tempesta d’Amore: nuove scuderie negli orti di Franzi?

Amelie e Steffen hanno un piano ben preciso in mente e tutto dovrebbe prendere inizio nel momento in cui riusciranno a convincere Tim ad eliminare gli orti di Franzi per far posto alle nuove scuderie. Nei piani di Amelie e Steffen Tim e Franzi si allontanano definitivamente da lì.

Quando la ragazza aiutata da un bulldozer cerca di distruggere la catasta di legname però rischia di travolgere Tim. Il giovane si salva solo grazie alla sua prontezza di riflessi con cui riesce a evitare all’ultimo minuto di rimanere travolto dalla catasta. Franzi scende furiosa dal mezzo e i due litigano. Lei si mostra particolarmente aggressiva con Tim e lui prova a spiegarle che ha cambiato idea e che non vuole più distruggere gli orti, ma tutti i suoi sforzi sembrano inutili.

Per sapere come finirà e se Steffen e Amelie riusciranno nei loro piani, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana. Grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.