Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 26 novembre 2022 al 2 dicembre preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 26 novembre al 2 dicembre 2022

Michael sta aspettando l’udienza e non può esercitare la professione medica. Quando André viene colpito da una fitta alla schiena, il Niederbühl lo cura di nascosto. Il medico viene però sorpreso da Paul mentre fa un’iniezione al cuoco in ambulatorio. Entrambi chiedono a Paul di mantenere il silenzio, perché se la cosa venisse resa pubblica Michael potrebbe perdere per sempre l’abilitazione medica. Paul promette di non dire niente, e raccomanda ad André di fare attenzione a non essere visto mentre lascia l’ambulatorio.

Per un equivoco il pacco regalo di Paul destinato alla piccola Luna non viene recapitato

all’ufficio postale per essere spedito. Per rimediare al contrattempo Josie si offre di portarlo a Bad Toelz in bici, mostrando così una gentilezza che colpisce Paul.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

Maja e Constanze fanno pace, e quest’ultima promette alla sorella di organizzarle – insieme alla madre – un matrimonio da favola. Anche Cornelius torna al Fürstenhof per partecipare al matrimonio della figlia.

Arriva il gran giorno e Maja e Florian pronunciano emozionati il giuramento d’amore sotto al loro albero. Il bouquet della sposa viene raccolto da Josie, mentre Constanze e Paul si baciano.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Max deluso da Vanessa

Se per Maja e Florian tutto procede nel migliore dei modi lo stesso non possiamo dire di Max e Vanessa, alle prese con una crisi che sembra non trovare via d’uscita. Il giovane vorrebbe partire per un viaggio attraverso l’Europa, mentre Vanessa non intende rinunciare alla possibilità di partecipare agli europei di scherma e forse anche alle Olimpiadi.

Deluso dalle priorità della giovane Max le dice di non voler avere figli e poi parte per il ritiro con la squadra di scherma. Solo e depresso dopo la partenza della ragazza Max si rifugia al piano bar dove viene abbordato da una sconosciuta.

Situazione sentimentale decisamente complicata anche tra Cornelia e Robert. Dopo che la Holle ha ammesso di sentire la sua mancanza, Robert torna in albergo e finisce in camera di Ariane.

Per sapere se potrà esserci un futuro per Cornelia e Robert, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.