Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 26 marzo al 1 aprile 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 26 marzo al 1 aprile 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 26 marzo al 1 aprile 2022? Selina rivela a Christoph che il marito è ancora vivo e si trova al Fürstenhof.

Andrè cerca di convincere Rosalie a vendergli le quote della caffetteria, ma la donna sembra indugiare. Più tardi sarà invece Rosalie a rilevare la parte di Andrè del Caffè Liebling, senza però rendersi conto che riuscire a gestire tutto da sola è impossibile. Nel frattempo Andrè riceve da Christoph una proposta: l’albergatore vorrebbe vendergli le sue quote dell’albergo e ricominciare una nuova vita da qualche parte con Selina. Ma la von Thalheim appare titubante: Cornelius le ha appena chiesto di scegliere tra lui e il Saalfeld e la risposta non è poi così scontata.

La tensione provoca in Rosalie molto stress. La donna avrebbe bisogno dei sonniferi per dormire, ma Michael si rifiuta di darglieli. Alla fine Rosalie tenta di procurarseli da sola. La donna viene però sorpresa da Michael.

Maja si rende conto che Shirin è sinceramente pentita per quanto accaduto alla festa in maschera e decide di perdonarla. Poco dopo Maja riceve una comunicazione da von Storcheimer con la quale l’uomo la informa che intende metterla sotto contratto. La notizia rende felicissima la figlia di Selina, che festeggia con la ritrovata amica Shirin e con Hannes. Maja sogna di aprire un giorno un marchio tutto suo.

Se per Maja si apre un periodo di successi in campo lavorativo, lo stesso non accade per Michael, che vede invece sfumare ancora una volta il suo sogno di occupare il posto di primario.

Ariane dice a Erik che non vuole sposarlo. Più tardi i due sospettano che la relazione tra Lars e Selina racchiuda qualcosa di poco chiaro e decidono di indagare.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore vivremo momenti di apprensione per Benni. Il ragazzo infatti chiede a Max una mountain bike dell’hotel per poter fare un percorso che prevede diversi salti. Max decide di accompagnarlo e, non appena vede il tracciato, sconsiglia Benni di proseguire. Si tratta infatti di un tragitto molto pericoloso. Ma Benni non sembra affatto preoccupato e non ascolta il consiglio di Max.

Benni cade e questo finisce per scaturire una lite tra Cornelia e Robert. La madre del ragazzo infatti ritiene il compagno responsabile di quella brutta caduta. Fortunatamente però Benni non si è fatto nulla di grave. Quando lui si scusa con la madre, quest’ultima capisce che Robert non ha alcuna colpa su quanto accaduto.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: la felicità di Maja

Maja sembra veder realizzarsi il suo sogno, in particolare quando apprende che proprio la vetrina nella hall del Fürstenhof diventerà un espositore per i suoi cappelli. Quello che la ragazza non sa è che Hannes ha versato ad Erik 10.000 euro per permetterle di utilizzare quella location.

Anche l’amicizia tra Shirin e Maja sembra consolidarsi sempre più. Florian chiede alla Ceylan di aiutarlo a cercare la videocamera nel bosco. Lei indugia, memore di quanto accaduto alla festa in maschera. Se Shirin teme di ferire l’amica però, Maja la rassicura, facendole capire che ha campo libero con il guardacaccia. Shirin si reca così all’appuntamento nel bosco. Complice il paesaggio e il silenzio che li circonda, tra i due scatta qualcosa. Florian sta per baciare Shirin, ma poi si blocca e, imbarazzato, si allontana da lei.

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.