Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 26 giugno al 2 luglio 2021 preannunciano momenti di grande tensione al Fürstenhof. Dopo il loro rientro a casa Maximilian e Amelie stanno per mettersi a tavola quando ricevono una visita inaspettata. Jill compare nella stanza in lingerie e, in mezzo all’imbarazzo generale, dice che stava aspettando Maximilian.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 26 giugno al 2 luglio 2021

Più tardi Maximilian e Amelie sembrano sul punto di lasciarsi trasportare da un bacio, ma la donna lo allontana dicendogli che non intende fargli da alibi e che, se lui non prova niente per Jill, deve affrontarla e dirglielo in faccia.

Cornelia decide di chiedere aiuto a Michael per cercare di risolvere il suo problema, quello strano tic all’occhio che compare quando dice una bugia. Quando i gemelli Mendoza hanno un incidente il medico e Cornelia suonano il piano al loro posto e il concerto si rivela un successo. Michael pensa seriamente di iniziare a corteggiare Cornelia e parla di questa sua intenzione a Robert. Lui però gli consigli di dare un’altra opportunità a Rosalie. La donna intanto ha fatto realizzare un cartonato che ritrae Michael, dove il medico pubblicizza le torte della salute.

Erik e Florian fanno a testa o croce per decidere se dividersi o meno la proprietà che hanno ereditato. Più tardi Florian va con Maja a fotografare di nuovo la pianta secolare, perché ha perso la foto che avevano fatto e il negativo è andato distrutto. Lei lo guarda con occhi innamorati.

Anticipazioni Tempesta d’amore: il malore di Selina

Christoph e Selina si recano insieme al ristorante ma, durante la cena, la donna avverte un malore. La colpa è della cipria avvelenata da Ariane.

Vanessa è al centro delle attenzioni di Alfons, che la segue come un’ombra al lavoro e le da molti consigli. Lei però appare infastidita dal suo comportamento e gli dice chiaramente che non è più disposta a tollerare tutte quelle attenzioni che la stressano.

Riuscirà a tenerlo a distanza? E cosa accadrà a Selina che rischia di pagare il prezzo della vendetta di Ariane? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.35 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 1h circa.