Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 26 febbraio al 4 marzo 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 26 febbraio al 4 marzo 2022? Ariane fa una scenata a Robert, accusandolo di non aver mosso un dito per aiutarla, ma lui cade dalle nuvole: l’uomo non sa proprio di cosa lei stia parlando.

Per cercare di fare chiarezza Robert si rivolge a Werner, e scopre che quest’ultimo ha aderito al progetto di Christoph pur essendo contrario a quello che l’albergatore stava facendo.

Ma il controllo del cellulare di Christoph potrebbe far chiarezza sulla vicenda, e l’avvocato di Ariane comunica alla sua cliente che, proprio grazie al dispositivo, è stato possibile scoprire che l’albergatore ha fatto parecchie telefonate al dottor Kamml. Lo strano “rapporto” tra i due ha reso consigliabile un esame delle medicine che il medico le aveva prescritto.

Poco dopo la Kalenberg ed Erik scoprono che il dottor Kamml ha tagliato la corda. Ma nel frattempo anche Selina inizia ad avere sospetti su un “piano diabolico” ai suoi danni: la donna si convince che ad avvelenare la sua cipria sia stata Ariane.

Quando chiede spiegazioni all’amica lei nega, ma più tardi, nascosta nel bosco, ha modo di ascoltare una conversazione tra la Kalenberg ed Eric e scopre così che i suoi sospetti erano più che fondati. Ariane tenta di giustificarsi, ma Selina non la perdonerà mai. La Von Thalheim racconta a Christoph quello che ha appena scoperto sulla cipria avvelenata, ribadendo però che non intende tornare sulla sua decisione presa di chiudere anche con lui.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Benni e Cornelia si incontrano casualmente mentre entrambi fanno jogging e decidono di proseguire insieme. I due si trovano davanti a una scena apparentemente inspiegabile: vedono Marita Maricelli gettare nel lago qualcosa. Quando la donna si allontana Benni entra nell’acqua e “recupera” la spilla che, secondo la Maricelli, qualcuno le aveva rubato.

La verità viene così a galla e Werner, scoperto che Marita voleva truffare l’assicurazione, chiede spiegazioni alla donna, che prova a giustificarsi dicendo di essere stata truffata a sua volta e di aver perso tutti i suoi soldi.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Maja e Hannes, una nuova love story?

Maja confida a Shirin di aver baciato Hannes, ma prosegue dicendole che, benché la relazione con il ragazzo la faccia star bene, non ha intenzione di fare alcun progetto per il futuro. Questa nuova relazione non sfugge allo sguardo di Florian, che inizia a sospettare che tra i due stia nascendo un legame serio e, infelice, si tuffa in un progetto di lavoro. La figlia di Selina trascorre la notte nella stanza di Hannes, ma tra i due non accade niente.

Maximilian nel frattempo cerca di convincere Andrè a realizzare il campo di calcio, dicendogli che una struttura simile è molto di più di un impianto sportivo. Si tratta di un trampolino di lancio per nuovi campioni e permette, a chi lo realizza, di diventare una autentica leggenda.

Michael fa rientro dall’Italia con una lettera per Robert: all’interno ci sono i documenti con cui Eva chiede il divorzio! Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.