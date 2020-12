Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 26 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 preannunciano una settimana densa di colpi di scena. Tra gelosie e sentimenti non ricambiati la soap tedesca sembra voler portare nelle puntate di fine anno attimi di intense emozioni. Vediamo insieme cosa succederà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 26 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021

Non mancheranno in questi giorni le vicende sentimentali, con Franzi che si mostrerà gelosissima quando scopre che Amelie è fortemente attratta da Tim e Bela che scoprirà per caso le lettere d’amore che Paul ha scritto a Lucy. Per non rischiare di perderla il Moser si precipiterà quindi da lei con una proposta di matrimonio. La reazione di Lucy non è però quella che il giovane aveva sperato: resasi conto di non amarlo rifiuterà infatti la proposta. La verità è che Lucy ha scoperto di amare Paul ed ha tutte le intenzioni di parlare sinceramente con Bela. Decisa ad aprirgli il suo cuore rimane però sconvolta quando lui, di ritorno da una sessione di allenamento, ha un malore e cade a terra privo di sensi.

La vicenda sentimentale si fa sempre più complicata anche per Christoph, innamorato di una donna che sembra invece avere solo l’intento di distruggerlo. La Kalenberg riuscirà infatti a convincere Leonard che Christoph ha avuto un ruolo determinante nella morte di Friedrich. Leonard arriva ad ipotizzare che Christoph abbia inviato Schultz in Scozia con il solo intento di uccidere Friedrick, mentre il Saalfeld continua a dichiarare a tutti la sua innocenza.

Ormai ridotto sul lastrico Christoph dapprima scoprirà che nessuno dei suoi vecchi soci è disposto a sostenerlo economicamente, e poi entrerà a lavorare nella pasticceria della sorella, mentre Ariane farà di tutto per fargli perdere anche la sua credibilità.

Spoiler Tempesta d’Amore: Dirk smascherato da Andrè

André riuscirà finalmente a smascherare Dirk, ma Linda non sarà tanto propensa a credere alle parole dello chef e finirà per essere manipolata a proprio piacimento da Dirk. L’uomo è infatti riuscito a convincere André a lasciare che sia lui ad informare l’ex moglie della propria guarigione, ma invece di farlo escogita poi una perfida manovra.

Per scoprire l’epilogo di questa vicenda dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.