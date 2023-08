Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 26 agosto al 1° settembre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4.

Shirin è convinta che sia Gerry la tenga a distanza perché convinto a farlo da Merle. Ariane nasconde la chiavetta ma Christoph riesce a trovarla e a impossessarsene. La Kalelnberg afferma di avere un duplicato, e l’albergatore si trova costretto a escogitare un nuovo piano. L’albergatore confida a Werner che non aveva veramente avvelenato Ariane.

Rosalie propone a Carolin – una vecchia compagna di studi di Michael – di duettare con l’uomo. I due cantano insieme al matrimonio di Gruber e ottengono il permesso per fare i lavori nel fienile. Poco dopo Michael prega Werner di assumere la ragazza, ma quando lui scopre che la giovane è stata in carcere non se la sente di darle un incarico. Per fortuna giunge la proposta di Rosalie che le permette di iniziare a lavorare in caffetteria.

Paul e Josie sono bloccati in una baita a causa del temporale, e lui sembra essere sul punto di aprirle il suo cuore e confessarle ciò che prova per lei. L’ingresso di Constanze però lo blocca. Erik cerca di far capire a Gerry che non deve rinunciare alla sua storia con Shirin perché Merle è gelosa, ma lui risponde che non potrebbe mai essere felice nell’infelicità di quest’ultima.

Alfons chiama Hildegard per informarla che non potrà partire da Tokyo, a causa dell’eruzione di un vulcano che ha costretto a bloccare il trasporto aereo. L’uomo prosegue dicendo che non si sa ancora quando la situazione tornerà alla normalità.

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.