Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 25 giugno al 1 luglio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 25 giugno al 1 luglio 2022

Vedere Christoph e Rosalie lasciare insieme l’hotel fa insospettire Hildegard, che inizia a temere che possa ripetersi un’altra tragedia come quella che ha già distrutto il matrimonio di Eva e Robert. Il rapporto confidenziale tra l’albergatore e Rosalie finisce per infastidire anche Selina.

Ma ad attendere la Sonnbichler c’è un’altra sorpresa, e stavolta non c’entra niente il suo carattere un po’ pettegolo. André sta infatti per comunicarle che il suo famoso arrosto di maiale verrà cancellato dal menù, perché considerato troppo tradizionale. C’è da scommettere che questa notizia non sarà digerita facilmente da Hildegard.

Anche André è amareggiato dalla decisione che è stato costretto a prendere per riuscire a conquistare la seconda stella per il ristorante, e potrebbe tornare sui suoi passi e accettare la proposta che gli fa la donna di mantenerlo sul menu e servirlo almeno una volta a settimana. L’amarezza per aver dato una grossa delusione a Hildegard cancella in parte la gioia di Andrè nata quando ha saputo che vi sono ancora speranze per salvare Florian.

Il professor Berthold infatti, dopo un’accesa discussione con Maja, decide di tentare di salvare Florian. Il celebre medico decide di proseguire la sperimentazione del suo farmaco e di utilizzarlo per curare il guardaboschi.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Erik non sembra molto propenso ad assecondare i piani di Ariane, che ha deciso di sposare Robert per potersi garantire le quote del Fürstenhof. Neppure l’affermazione della Kalenberg, che gli confessa di farlo unicamente per loro due, sembra riuscire a far tornare Eric sui suoi passi.

La donna gli invia allora un messaggio in cui gli chiede di incontrarsi al ristorante, ma appena Eric arriva Ariane fa una scenata davanti a Cornelia, e in lacrime lo accusa di averla tradita. Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.