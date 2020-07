Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 25 al 31 luglio 2020 ci svelano che Michael avrà modo di riflettere sulla situazione che si trova ad affrontare Natascha, con il padre affetto da demenza senile. Se anche lui cerca di fare il possibile per non rappresentare un peso per la figlia, la sua situazione di salute è alquanto precaria e necessita di assistenza continua.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 25 al 31 luglio 2020

Il marito di Natascha si trova a riflettere anche su un’altra questione. Tutto ha inizio quando osservando il suocero intento a sfogliare un libro di erbe della figlia, la sua attenzione viene catturata da una pianta particolare. Solo in quel momento si rende conto come è morta Romy Ehrlinger.

La pianta in questione è lo stramonio, un’erba letale che se ingerita accidentalmente, può portare alla morte. Improvvisamente Michael è sicuro di aver compreso come siano andate le cose: Natascha aveva prestato quel libro ad Annabelle poco prima che Romy morisse, possibile che la figlia di Cristoph sia responsabile di quella tragedia?

Intanto anche Hildegard ha fatto una sconcertante scoperta. La donna è infatti riuscita a sapere che ad appiccare l’incendio che ha distrutto la sua casa è stato il marito Alfons. L’uomo infatti le confessa quanto accaduto e lei si infuria. Poco dopo però, nel vedere quanto anche lui soffra per ciò che è successo, decide di riappacificarsi.

Spoiler Tempesta d’Amore: le rivelazioni di Dirk a Cristoph

Nelle prossime puntate vedremo Dirk intento a spiegare a Cristoph che la spiaggia thailandese che l’uomo avrebbe voluto acquistare è inquinata.

I due uomini rimangono poi chiusi nella cantina di una villa isolata e solo facendo molto rumore riescono ad attirare l’attenzione di Walter che non esita a promettere loro di correre a chiedere aiuto per liberarli. Una volta giunto a casa però l’uomo dimentica quanto accaduto.

Le nostre news sulla soap tedesca per ora terminano qui, ma continuano invece gli intrighi al Fürstenhof. Per sapere come riusciranno a liberarsi Cristoph e Dirk e cos’altro ci attende l’appuntamento è per la settimana prossima, quando grazie agli spoiler tedeschi avremo nuove anticipazioni di Sturm del Liebe.