Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 24 al 30 settembre 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 24 al 30 settembre 2022

Constanze riferisce a Hannes che Florian sta per partire per Seattle, e lui chiede subito a Maja di accompagnarlo in una delle baite per illustrarle il suo progetto di digitalizzazione. Una volta giunti sul posto i due giovani sentono ululare dei lupi. Maja si spaventa e propone a Hannes di fermarsi per la notte. Lui accetta e i due si mettono a dormire.

Quando poi Florian in seguito fa visita ad Hannes per dirgli di non riuscire più a nascondere ciò che prova per Maja, il rivale mente e gli rivela senza peli sulla lingua di essere andato a letto con la ragazza la notte precedente. Deluso dal presunto tradimento di Maja, il Vogt si congeda e si prepara a lasciare di punto in bianco il Fürstenhof senza salutare nessuno. Gerry potrà partecipare al torneo di golf e chiede ad Erik di essere il suo manager.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: il piano di Ariane contro Cornelia

Ariane sembra riuscire a portare avanti i suoi piani perché Cornelia, ancora sotto shock, non riesce a ricordare nulla della sera in cui è avvenuto l’incidente in moto. Inoltre, non c’è alcun segno di slittamento sull’asfalto dove si è verificato il sinistro.

Questo permette alla Kalenberg di insinuare in Robert il dubbio che Cornelia possa davvero avere provocato l’incidente di proposito. Per la Holle, sempre più fragile e psicologicamente debole, si aprono le porte dell’ospedale psichiatrico, ma Ariane non sembra ancora soddisfatta e si appresta a portare a termine un nuovo piano.

Dopo aver messo un potente sonnifero nel succo d’arancia della donna, Ariane fa in modo che sia Werner a trovarla profondamente addormentata e con un tubetto di medicinali vuoto nella sua borsetta.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

Robert decide di rimanere al Fürstenhof e Werner è al settimo cielo. André riesce a conquistare la seconda stella, e un invito alla Festa di Primavera alla quale i Sonnbichler non sono stati invitati.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.