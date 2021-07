Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 24 al 30 luglio 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 24 al 30 luglio 2021

L’intervento di Florian non è affatto gradito da Maja, che si arrabbia e gli dice che non aveva alcun diritto di intromettersi nella sua vita. Più tardi lui la bacia, ma Maja gli dice che non vuole bruciare le tappe. Dopo avergli fatto capire che per lei è troppo presto se ne va. Poco dopo ci ripensa, ma stavolta è Florian a gelarla dicendole che forse è meglio se rimangono solo amici. Per provare a scuoterlo Maja inventa di aver visto il coniglio Napoleone e invita Florian a cercarlo con lei in tandem. Ovviamente la ricerca non da alcun risultato, ma i due si divertono molto e sembrano ritrovare l’intesa di un tempo. Purtroppo però hanno un incidente in tandem e Florian viene ricoverato in ospedale. Maja è molto preoccupata per lui.

Selina scopre che un uomo si nasconde in camera di Ariane e le chiede di chi si tratti. L’amica risponde che ha una nuova relazione con un dipendente, ma vuole tenerla segreta. Più tardi Selina nota che Erik porta al polso l’orologio che lei ha già visto in camera di Ariane e capisce che è lui l’uomo misterioso. Quando Erik propone a Robert di avviare insieme un hotel termale l’altro prende tempo dicendo che vuole parlarne con Werner. Decidono poi di dirlo a Christoph. Alla fine accettano la proposta di Erik, ma pretendono una documentazione accurata.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Andrè inganna tutti facendo credere di aver recuperato la memoria

Andrè passa una serata in birreria con Leentje e Werner, e finge di aver recuperato la memoria sfruttando le avventure del suo passato che Alfons ha raccontato a Leentje. Quando però si avvicina il giorno in cui lui e la donna si trasferiranno da Michael, Andrè inizia a temere di non riuscire a ingannare il medico.

Per cercare di impedirgli di scoprire che i suoi ricordi sono ancora avvolti nella nebbia Andrè cerca di falsificare anche i risultati dell’elettroencefalogramma. Basterà questo per impedire al medico di scoprire la verità? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 35 minuti circa.