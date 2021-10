Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 23 al 29 ottobre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 23 al 29 ottobre 2021

Michael accusa Rosalia di essere interessata esclusivamente ai voti: Christoph, non visto, riprende tutta la scena con il cellulare. La battaglia politica dell’albergatore sembra così destinata a proseguire con mezzi scorretti, ma Rosalia riesce a neutralizzare il suo tentativo di ricatto filmando a sua volta la lite con Michael e la successiva riconciliazione.

Sembra che finalmente l’armonia tra Maja e Florian sia stata ritrovata, i due ragazzi promettono di non lasciarsi mai più. La promessa però è destinata ad avere breve durata, e quando Cornelius chiede al giovane di aiutarlo a smascherare Erik lui si rifiuta, provocando così la reazione di Maja che invece vorrebbe aiutare suo padre. La giovane però è profondamente innamorata di Florian e, per evitare l’ennesima crisi tra loro, chiede a Cornelius di non mettere sotto controllo il computer di Erik. Il padre glielo promette, ma poi fa di testa sua.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Hildegard vince la Frusta d’oro

Finalmente arriva il giorno della premiazione del concorso e il vincitore della Frusta d’Oro è Hildegard.

Delusioni in arrivo per Cornelia e Shirin. La prima, a causa di un malinteso, si convince che Robert stia per chiederle di sposarlo mentre Shirin, colpita dalle attenzioni di Max, confida a Maja di avere una forte infatuazione per lui. Coloro che speravano di vedere presto una nuova coppia dovranno però ricredersi in fretta. Poco dopo infatti Shirin sente Max mentre scommette con gli amici sul fatto che riuscirà a sedurla entro quella sera e cambia idea sul suo conto. Quello che lei aveva scambiato per interesse nei suoi confronti era semplicemente una scommessa.

