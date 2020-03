Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono a dir poco scioccanti e annunciano un clamoroso ritorno nella soap opera tedesca. Annabelle tenterà di uccidere Denise ma Joshua riuscirà a salvare appena in tempo la sua amata. Il ritorno di Tim rischierà di rovinare il matrimonio dei due innamorati. Christoph deciderà di raccontare tutta la verità al ragazzo. Nel dettaglio, le trame delle puntate della popolare soap bavarese in onda da lunedì 23 a domenica 29 marzo su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 29 marzo

Annabelle, sempre più decisa a far fuori Denise, s’intrufolerà nell’abitazione di quest’ultima e la costringerà a scrivere una lettera d’addio al fidanzato Joshua. Dopodiché l’accompagnerà fuori di casa. Proprio quando Denise sta per annegare, Joshua si tufferà immediatamente in acqua e la porterà in salvo.

Delusa per la non riuscita del piano, Annabelle scapperà e si rifugerà in una baita ma verrà sorpresa da Christoph. L’uomo riuscirà a convincerla a consegnarsi alla polizia e a raccontare tutte le sue malefatte. Nel frattempo, Valentina uscirà di prigione per la gioia di Robert ed Eva; la ragazza, però, dovrà svolgere dei lavori socialmente utili.

Spoiler Tempesta D’Amore: Christoph racconta la verità a Tim

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta D’Amore in programma fino al 29 marzo annunciano il ritorno di Tim. Il signor Saalfeld lo andrà a trovare e avrà una breve ma intensa conversazione con Tim, ma non avrà il coraggio di confessargli di essere il suo vero padre. Le tanto attese nozze di Denise e Joshua si terrà nel parco dell’Hotel Furstenhof. L’arrivo inaspettato di Tim, però, rischierà di far saltare in aria la cerimonia.

Il signor Saalfeld racconterà a Tim il motivo per cui è cresciuto in Thailandia. Lo stesso farà Linda con Boris. Tim è stato rapito appena nato, ma Christoph a quell’epoca credeva che fosse solo una truffa dei rapinatori per estorcergli del denaro.