Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 23 al 29 gennaio 2021 preannunciano una settimana ricca di colpi di scena e momenti di tensione al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 23 al 29 gennaio 2021

Lucy cerca di fare chiarezza nel suo cuore impegnandosi a scrivere su un foglio tutti i motivi per cui ama Bela, ma mentre cerca nella sua memoria il ricordo del momento in cui si è innamorata di lui, si rende conto che in realtà sta pensando solo a Paul. Dopo aver confessato al giovane i suoi sentimenti Lucy ottiene però un netto rifiuto: Paul vuole troncare ogni legame con lei. Bela intanto non riesce proprio a continuare a lavorare fianco a fianco con la donna che ama e che non ricambia i suoi sentimenti e lascia l’impiego all’agenzia.

Dirk, nonostante l’impegno, non riesce ad impedire che Linda spedisca il pacco a Christoph ma si guarda bene dal rivelare questo fatto ad Ariane. Sempre più stanco dei ricatti a cui la perfida Kalenberg lo sottopone Dirk sta pensando anche che sia venuto il momento di fingersi finalmente guarito e liberarsi così sia della sedia a rotelle che delle pressioni di Ariane, che cerca di sfruttare in ogni modo il segreto del quale è a conoscenza sulle sue reali condizioni di salute.

Hildegard appare preoccupata dal fatto che Vanessa possa vedersi spezzare il cuore dalle illusioni che si è fatta su Robert e sprona il ragazzo a parlarle con tutta sincerità.

Spoiler trame Tempesta d’Amore: Steffen attua il suo piano contro Tim

Steffen sembra disposto a tutto pur di riconquistare Franzi. Per questo non esita a mettere in atto un piano che screditi Tim agli occhi della donna che ama. Il suo piano purtroppo sembra riuscire alla perfezione, ma quando arriva ad accusare Tim di essere il principale responsabile dell’incidente accaduto a Linda, Steffen vede Franzi prendere le difese dell’altro e perde le staffe.

Per sapere se comunque il Baumgartner riuscirà a riconquistare il cuore della ragazza oppure dovrà assistere inerme ad un riavvicinamento tra Franzi e Tim dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.