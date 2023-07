Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 22 al 28 luglio 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 22 al 28 luglio 2023

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore assisteremo a un vero e proprio ricatto di Ariane nei confronti di Christoh. La Kalenberg gli rivela infatti di aver installato uno spyware sul suo portatile, dicendosi pronta a rivelare i suoi intrighi se lui non farà in modo che Werner ritratti la sua dichiarazione. L’albergatore capisce di rischiare il carcere e decide di confessare a Constanze che Werner ha dichiarato il falso.

Ariane è infelice e tenta in tutti i modi di riavvicinarsi a Robert. La Kalenberg arriva a proporre di cedergli le sue quote pur di essere perdonata e avere una nuova chance. La proposta scandalizza Robert, mentre Werner pensa che sia un’occasione unica per sbarazzarsi definitivamente di lei. Propone così a Robert di fingere di perdonare la dark lady e rimettersi con lei, così che Ariane gli ceda le quote. Ma la proposta non piace affatto al Saalfeld, e neppure a Cornelia.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 28 luglio 2023

Paul e Constanze stanno per fare l’amore, ma lei non riesce a smettere di pensare alle parole di Henning, che gli ha fatto notare che sta andando a letto con l’assassino di sua sorella. Decide così di troncare la relazione con Paul. Il ragazzo è triste per la fine della relazione e Josie cerca di tirarlo su di morale organizzando una serata rilassante.

La fine della relazione con Paul lascia anche Constanze nella tristezza, e Henning cerca di consolarla passando la serata con lei.

Tempesta d’amore, spoiler al 28 luglio

La tensione tra Henning e Paul si fa sentire anche sul lavoro. Il sommelier si rifiuta di lavorare secondo le istruzioni impartite dal direttore amministrativo, e solo l’intervento di Christoph evita a tutti di fare una brutta figura con un cliente.

Sina e Anton sono in partenza per ricongiungersi con Sven, e Max non nasconde la

sua tristezza per l’allontanamento dal piccolo, che ormai aveva conquistato il suo cuore.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.