Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 21 al 27 gennaio 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 21 al 27 gennaio 2023

Ariane si dice pentita per aver tentato di uccidere Karl, ma l’uomo registra la sua confessione e poi la ricatta. Se la Kalenberg non accetterà di vendere tutte le quote del Fürstenhof in suo possesso lui la denuncerà. Ariane si rende conto che in questo piano c’è lo zampino di Christoph, ma non può fare nient’altro che vendere le sue quote al suo acerrimo nemico. Robert, ignaro di quanto stia accadendo ad Ariane, intima a Karl di andarsene. L’impossibilità di raccontare a Robert la verità sui motivi che l’hanno spinta a vendere le quote dell’hotel finisce per creare una vera e propria rottura tra lui e Ariane.

Erik confessa prima a Constanze e poi ad André che Josie è sua figlia e chiede a quest’ultimo di concederle un’altra opportunità in cucina. Josie vorrebbe dire anche a Paul come stanno le cose, ma viene interrotta da Constanze, che è convinta che la ragazza sia una “spia” di Eric incaricata di controllarli sul lavoro.

La scoperta della verità non “ammorbidisce” i rapporti tra le due donne, ma spinge Constanze a chiedere a Paul di estromettere la giovane dal progetto a cui stanno lavorando insieme. Paul però non è d’accordo e permette a Josie di rimanere.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 27 gennaio 2023

Il tentativo di Gerry di far riconciliare Max e Vanessa rischia di trasformarsi in tragedia. Il Richter – dopo aver provocato la rottura tra Max e Vanessa svelando alla giovane il tradimento di suo fratello – attira i due giovani a un picnic per farli riconciliare. Il suo piano sembra fallire e tra Max e Vanessa scoppia una nuova lite.

A questo punto Gerry sale su una tavola da paddle e si dirige verso il centro del lago, chiedendo aiuto per attirare l’attenzione della coppia. I due lo ignorano fino a quando Gerry non cade davvero in acqua. Max si tuffa per salvare il fratello che non sa nuotare, ma viene colto da un crampo improvviso. Tocca così a Vanessa riportare a riva il giovane che giace esanime a terra. Max si precipita a fargli il massaggio cardiaco e poi la respirazione bocca a bocca. Dopo qualche momento di panico Gerry ricomincia a respirare.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.