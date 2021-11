Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 20 al 26 novembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 20 al 26 novembre 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 20 al 26 novembre 2021? Vanessa si trova, suo malgrado, a essere usata da Max, il cui unico scopo è quello di capire se Shirin è gelosa di lui.

La vicinanza di Cornelia a Christoph fa preoccupare Werner, che non può fare a meno di parlare dei suoi timori al fratello. Robert però afferma di fidarsi ciecamente della donna e che questa vicinanza è data esclusivamente dalla passione comune dei due per il pianoforte. D’altro canto gli interessi dell’albergatore sembrano puntare decisamente in un’altra direzione. Il suo cuore sembra appartenere unicamente a Selina, che non riesce a perdonare Maja e Cornelius per averle taciuto così a lungo la verità sull’identità di quest’ultimo. I due comunque hanno modo di rimanere molto sorpresi quando, davanti alla proposta di matrimonio che Christoph fa a Selina alle Maldive, assistono alla sua risposta affermativa. L’idea che Selina abbia deciso di sposare l’albergatore risulta piuttosto difficile da accettare per Cornelius.

Se la situazione di Christoph sembra andare a gonfie vele, lo stesso non possiamo dire per Vanessa che, dopo aver confessato ciò che prova a Max, si sente rispondere dal ragazzo che per lui è solo una cara amica.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: chi ha avvelenato Selina?

Florian e Maja non riescono a darsi pace e vogliono riuscire a dare un volto alla persona che ha avvelenato Selina. I loro sospetti sono concentrati su Ariane, e per il momento preferiscono indagare senza informare Christoph.

Tuttavia Maja cerca di farsi amico l’uomo, e gli chiede se ha qualche dubbio sulle cause che possono aver portato al collasso di Selina avvenuto qualche settimana prima. Prosegue poi parlandogli dei suoi sospetti e del fatto che potrebbe essere stata proprio Ariane ad avvelenarla con un fungo velenoso, l’Hongo Sombra. L’albergatore promette alla giovane di fare qualche indagine. Poco dopo sembra piuttosto divertito davanti al terrore di Ariane, alla quale ha appena confessato di aver messo un po’ di Hongo Sombra nel suo bicchiere d’acqua.

Nel frattempo un altro giallo trova finalmente soluzione: Rosalie scopre infatti che è stato il dottor Kamml a informare la stampa della dipendenza da farmaci di Michael. Più tardi il medico telefona a un uomo, un certo signor Luhbach von Rosken, e gli dice che ha predisposto tutto perché sua zia Annelise venga accusata di furto, aggiungendo poi che intende provvedere affinché costui venga nominato tutore e possa così gestire il patrimonio della donna. Quello che il dottore non sa è che Christoph, dalla balconata esterna, ha modo di ascoltare tutta la conversazione tra i due.

Questo rischia di far saltare i piani del dottor Kamml? Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.