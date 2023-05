Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 20 al 26 maggio 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 20 al 26 maggio 2023

Paul è rimasto colpito dalla fioriera lanciata da Ariane ed è caduto esanime a terra. Christoph chiama l’ambulanza, mentre Ariane prova a giustificarsi con Robert affermando che si è trattato solo di un drammatico incidente e che Christoph mente quando afferma che sia stata lei a gettare la fioriera.

Per dare credito alle sue affermazioni la Kalenberg dice a Robert che – nel momento dell’incidente – lei si trovava al caffè Liebling con il suo avvocato. Ma quello che in realtà è stato un vero e proprio tentato omicidio contro l’ex marito provoca conseguenze legali alla Kalenberg, che decide di affidare la sua difesa a Constanze. La decisione non viene però presa affatto bene da Paul.

Più tardi la stessa Kalenberg minaccia Cornelia, arrivando a stringerle una sciarpa intorno al collo e urlandole che Robert non tornerà mai da lei.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 26 maggio 2023

Rosalie decide di lasciare il fienile a Vanessa e Max. Gerry invece si reasferisce insieme a Erik nell’appartamento che si trova sopra a quello di Paul e Henning.

Constanze affronta Josie e le chiede di lasciare in pace Paul. L’uomo – da parte sua – si dice pentito di aver rivelato alla ragazza di avere investito Manuela. Paul teme che un giorno o l’altro lei possa raccontare a Constanze il suo segreto. Paul non si fida più di Josie e la prega di rimanere fuori dalla sua vita.

In una riunione tra i proprietari del Furstenhof Christoph e Robert – che ha la delega del padre – riescono a escludere Ariane da tutte le attività operative che riguardano l’hotel.

Tempesta d’amore, spoiler al 26 maggio: Ariane viene arrestata

Werner rilascia una falsa testimonianza alla polizia, nella quale sostiene di essere stato testimone di quanto accaduto tra Ariane e Karl. La Kalenberg viene così arrestata e condotta in carcere.

Sarà arrivato il momento per Ariane di pagare per tutte le sue malefatte?

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.