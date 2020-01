Le anticipazioni di Tempesta D’Amore delle puntate in onda su Rete 4 da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020 sono ricche di tensioni emotive e di nuovi colpi di scena. Eva confesserà al marito di essere incinta e di non sapere chi è il vero padre. Annabelle si procurerà una pianta velenosa, ma andrà in panico quando scoprirà che qualcuno ha bevuto le gocce di veleno.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 26 gennaio

Annabella chiederà a Natascha di prestarle dei libri sulle proprietà delle erbe e poi si procurerà una pianta velenosa. Christoph procurerà a Eva due biglietti per un vernissage, ma la donna declinerà il suo invito. Durante una serata romantica con Robert, Eva confesserà al marito di essere in dolce attesa.

La notizia della gravidanza di Eva spiazzerà Robert, poiché la moglie confesserà di non essere sicura della paternità del nascituro. Intanto, Christoph preparerà un nuovo piano per separare i genitori di Valentina e conquistare il cuore di Eva. Il cuoco chiederà alla moglie di sottoporsi a un esame per scoprire la paternità della creatura che porta in grembo.

Spoiler Tempesta D’Amore: la moglie di Robert si sente male

Annabelle cercherà di scoprire chi possa avere bevuto dal bicchiere in cui lei aveva messo qualche goccia di veleno. Nel frattempo, Eva si sentirà male e verrà soccorsa prontamente da Robert. André sarà convinto che Lucy dorma in una delle stanze libere del Furstenhof, ma la ragazza negherà tutto e minaccerà l’uomo per molestie.

Il veterinario tenterà di convincere Paul a dare una seconda opportunità a Jessica. Henry gli dirà che la piccola Luna ha diritto di crescere con la sua vera madre. Nel frattempo, Lucy inviterà la sorella a parlare con Paul riguardo all’esclusione della giovane Bronckhorst dalla vita della piccola Luna. Fabien sarà impegnato a cercare il regalo adatto per il 18esimo compleanno di Valentina. Il ragazzo avrà paura di non reggere il confronto con i regali dei parenti della figlia di Robert.