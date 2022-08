Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 20 al 26 agosto 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Cornelia rivela a Robert quello che le ha detto Werner: lui e sua madre hanno avuto una storia.

Christoph ricatta Rosalie, proponendole un viaggio a Parigi in cambio dell’estinzione di tutti i suoi debiti. La Engel inizialmente rifiuta ma poi, pensando alle difficoltà economiche del caffè Liebling, decide di accettare la proposta dell’albergatore. I due si preparano così a partire per la capitale francese. Michael intanto ignaro del ricatto di Christoph, pensa che Rosalie andrà a trovare un’amica.

Maja riceve una proposta lavorativa molto allettante tramite la contessa, ma sembra poco disposta a recarsi al colloquio di lavoro. La sua preoccupazione per Florian, che sembra non avere più la garanzia di rientrare nel gruppo che riceverà il farmaco sperimentale, non le permette di concentrarsi sul colloquio.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: la scoperta di Erik

Erik rimane sconvolto nello scoprire che a Florian non verrà somministrato l’antibiotico del professor Berthold ma del semplice placebo. La notizia giunge fino a Hannes che si arrabbia con lo studioso, riuscendo a sistemare la situazione.

Nonostante questo, Erik scopre che il fratello si rifiuta di prendere l’antibiotico che potrebbe salvargli la vita. Più tardi Florian viene a sapere che Maja non intende recarsi a Monaco per un colloquio di lavoro perché troppo preoccupata per lui.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Per cercare di porre rimedio Hannes chiede al guardaboschi di dire a Maja che prenderà l’antibiotico che potrebbe salvargli la vita, in modo che lei non rinunci a questa importante opportunità. Più tardi Erik riferisce a Maja che Florian le ha mentito: in realtà è nel gruppo del placebo. Erik implora Maja affinché provi a far ragionare Florian. Ci riuscirà?

Per scoprirlo, cari lettori, dovremmo attendere la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.