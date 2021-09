Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 2 al 8 ottobre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 2 al 8 ottobre 2021

Il rapporto di reciproco interesse tra Shirin e Max sembra destinato a sfociare in qualcosa di molto più profondo. Dopo essersi alleati per riuscire a portare un maggior numero di followers ai siti blog di entrambi (con un enorme vantaggio pubblicitario per tutti e due) Maximilian si mostra sempre più interessato alla ragazza.

Anche lei sembra ricambiare quel sentimento, e invita il giovane a cena nell’appartamento in cui è andata ad abitare con Florian, lui le confessa di avere già un appuntamento a cena con Vanessa dai Sonnbichler, ma continua promettendole che si libererà al più presto. D’altronde quando Vanessa ha tentato di baciarlo lui non ha ricambiato il gesto, mettendo la ragazza in visibile imbarazzo. Maximilian le ha poi detto chiaramente che la considera un’amica e niente di più. Intanto Vanessa lo esorta a riprendere le gare in bicicletta, visto che il talento certo non gli manca.

Ariane si mostra contrariata quando viene a sapere che Maja ha immortalato con la macchina fotografica il bacio che si è scambiata con Erik. Il ragazzo cerca in tutti i modi di convincere Robert e Werner ad accettare il progetto dell’hotel, ma senza l’appoggio di Christoph la situazione appare davvero complicata e il progetto rischia di non andare a buon fine. L’albergatore, d’altro canto, è ormai convinto che tra il giovane e Ariane vi sia una relazione e li fa spiare.

Maja ha davvero altro a cui pensare e cerca di trovare un modo per riuscire a spiegare a Florian la verità sul suo legame con Cornelius. Mentre sembra sul punto di riuscirci arriva Erik e lei, non sapendo che fare, si inventa una relazione con Cornelius. Mentre Maja sogna di poter finalmente far pace con Florian sembra che gli ostacoli aumentino.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Andrè fa una proposta di matrimonio a Selina

Destituito da Christoph, Andrè decide di fare la proposta di matrimonio a Selina. Lei però indugia, dicendogli che le occorre del tempo. Anche Andrè sente di aver bisogno di una pausa di riflessione e decide di partire per l’Italia con Michael. Per avvisare Leentje della sua partenza le fa pervenire un messaggio tramite Rosalie.

Proseguono intanto i preparativi in vista del concorso gastronomico e Hildegard inizia a temere che il suo arrosto di maiale sia un piatto troppo semplice.

Selina viene a sapere che sua figlia ha una relazione con il barista e decide di affrontare Lars Sternberg. Il giovane non nega. Alfons si fa aiutare da Rosalie per fare un regalo alla moglie e alla fine si convince a donarle uno splendido abito bavarese che la donna apprezza moltissimo.

In cambio del favore la candidata alle elezioni gli chiede però di posare con lei per una foto. Per conoscere ulteriori sviluppi, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.