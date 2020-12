Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 2 al 8 gennaio 2021 preannunciano una settimana ricca di colpi di scena. Tra intrighi, accuse e sentimenti non ricambiati la soap tedesca promette fin dai primi giorni del nuovo anno attimi di intense emozioni. Vediamo insieme cosa succederà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 2 al 8 gennaio 2021

Le prime puntate del 2021 vedranno i riflettori di Tempesta d’Amore puntati su Vanessa, che finirà per confessare a Robert il furto della collana da lei portato a compimento ai danni di una cliente, ma è pronta a confessare anche i motivi che l’hanno spinta a quel gesto. La donna infatti era ricattata da Urs, il suo ex istruttore di scherma.

Se Vanessa ha finito per confessare il suo gesto, Christoph continua invece a dichiararsi innocente e respingere tutte le accuse che lo riguardano, giurando sui suoi figli di non aver avuto nessun ruolo né nella morte di Friedrich né nell’attentato subito da Leonard. Quando Christoph parla con Pauline appare davvero sincero, ed il giuramento fatto sui suoi affetti più cari fa davvero pensare che l’uomo dica solo la verità.

Nel frattempo Leonard scopre che suo padre potrebbe essere ancora vivo e decide di recarsi in Scozia per cercarlo. Dopo aver salutato Robert si prepara quindi a lasciare il Fürstenhof insieme a Pauline.

Spoiler Trame Tempesta d’Amore: l’arrivo di Karl

Subito dopo la partenza di Leonard e Pauline all’albergo giunge Karl, l’ex marito di Ariane, che propone alla donna di trasformare l’hotel in una clinica di bellezza. Ariane rifiuta l’idea, ma lei e Karl sembrano custodire un terribile segreto. Di cosa si tratterà? La donna sembra sempre più disposta a tutto pur di riuscire a portare avanti la sua vendetta contro Christoph Saalfeld.

Per scoprire cos’hanno in mente Karl ed Ariane e soprattutto vedere se riusciranno a portare avanti i loro piani dovremmo però attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.