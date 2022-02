Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 19 al 25 febbraio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 19 al 25 febbraio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 19 al 25 febbraio 2022?

Selina, dopo aver scoperto che Christoph ha somministrato dei farmaci ad Ariane per indurla a credere di avere un tumore, è sconvolta. Invano l’albergatore prova a convincerla di avere agito così solo per proteggerla. Nel frattempo la grande paura di Ariane ed Erik viene di colpo cancellata da Michael, che conferma alla donna di essere completamente guarita.

La Kalenberg propone a Christoph di sotterrare l’ascia di guerra e lui accetta, ma per il Saalfeld i guai non sono certo finiti. Contro di lui grava infatti un’accusa per gravi lesioni personali, e i poliziotti vanno a prelevarlo al ristorante per portarlo in commissariato. Prima di essere portato via gli viene però concesso di parlare un momento con Selina. Quando viene rilasciato l’albergatore confida a Werner di aver dichiarato che la donna li ha sentiti parlare della malattia di Ariane ed ha frainteso quello che stavano dicendo.

Werner è preoccupato per la reputazione dell’hotel, dopo il presunto furto della spilla di Marita Maricelli. Improvvisamente però la refurtiva rispunta fuori e viene restituita alla legittima proprietaria. Alfons ha qualcosa da dire al riguardo e, parlando con Hildegard, le confessa come sono andate davvero le cose.

Marita sembra decisa a tornare sulla sua decisione di lasciare l’hotel, che aveva espresso subito dopo il furto. Rientrata in possesso del suo gioiello accetta anche l’invito a una cenetta intima con Werner. I due cenano così a lume di candela, in un’atmosfera molto romantica.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Al Fürstenhof arriva Hannes Fröhlich. Maja si scusa con lui per non avergli creduto, ma Hannes ha un’importante rivelazione da fare alla ragazza: non è stato solo il desiderio di darle delle spiegazioni a farlo tornare. Hannes è ancora innamorato di lei e vorrebbe una seconda possibilità. Maja però gli risponde che lei non è più innamorata di lui, gli confessa il grade dolore provato dopo la loro separazione e gli confessa di aver avuto altri due grandi amori negli anni successivi.

Hannes non ci mette molto a scoprire che uno dei due è il guardaboschi.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: la delusione di Selina

Dopo aver scoperto cosa è stato capace di fare Christoph ad Ariane Selina sembra non riuscire a perdonarlo. Si trasferisce così a casa della figlia, rifiutando di parlare con l’albergatore nonostante i ripetuti tentativi dell’uomo. Quando Selina cede alla stanchezza e si addormenta sul divano in casa di Maja però, sogna che Christoph viene portato via in manette dai poliziotti e si sveglia di soprassalto.

La “malattia di Ariane” si ripercuote anche su Robert, che viene accusato dalla Kalenberg di non aver mosso un dito in sua difesa. Robert fatica a capire a cosa possa riferirsi la donna e chiede spiegazioni a Werner, il quale ammette di aver dato retta a Christoph nonostante non fosse affatto d’accordo con i piani dell’albergatore.

Come finirà questa vicenda? L’incubo di Selina sarà un presagio su quanto sta per accadere? Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.